Area Piazza Umbra, cambia la viabilità: allo studio anche percorsi pedonali

Una nuova pagina per la viabilità della zona industriale del centro commerciale “Piazza Umbra”, tra i comuni di Trevi e Foligno e che cresce a vista d’occhio, con nuove attività appena aperte e altre in arrivo. Ieri un incontro in Prefettura, presieduto dal Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, con la presenza dei sindaci di Foligno e Trevi, Stefano Zuccarini e Bernardino Sperandio, ha segnato un nuovo inizio.

La sperimentazione

Tra oggi e domani verrà installata da Anas una nuova segnaletica, provvisoria, ma che punterà ad evitare ingorghi e manovre pericolose. L’idea è quella di evitare tutte le svolte a sinistra, così chi uscirà dalla superstrada e vorrà andare in direzione Decathlon dovrà attraversare la rotatoria del centro commerciale e, allo stesso modo, chi dal centro commerciale vorrà immettersi in direzione Perugia, dovrà percorrere la rotatoria di Decathlon.

Viabilità pedonale

C’è anche un accordo per avviare uno studio che preveda la viabilità pedonale tra le zone commerciali, soprattutto in quelle di nuova costruzione dove è stata dimenticata. Il tutto alla luce di una crescita esponenziale della zona (in arrivo anche un nuovo negozio di ottica, Ndr). Si tratta di soluzioni in linea con quanto emerso nel corso del Tavolo dell’Osservatorio, che ha analizzato le misure da adottare per rafforzare la prevenzione e il contrasto all’incidentalità stradale, in seguito alla Direttiva del Ministro dell’Interno del 9 gennaio scorso e all’Accordo Quadro sottoscritto con l’Anci.