Archivi digitali a metà: perché la burocrazia edilizia blocca l'Umbria nell'era dello spid - Tuttoggi.info

In qualche municipio del Nord Italia, i server stanno addestrando algoritmi di Intelligenza Artificiale per istruire le pratiche edilizie di base. Nei comuni della provincia di Perugia, nello stesso istante, un architetto fissa lo schermo del PC, ha appena saldato i diritti di segreteria con PagoPA. Ci sono voluti tre secondi, l’autenticazione con lo SPID ha funzionato al primo colpo. Da questo momento, per visionare il progetto cartaceo della casa che deve ristrutturare, aspetterà anche due mesi. E senza visionare la documentazione è impossibile avviare la progettazione.

Il cortocircuito della professione è racchiuso qui. Un’interfaccia immacolata che maschera scantinati comunali fermi agli anni Settanta. I dati raccolti dalla Mappatura della Professione, promossa da un gruppo di architetti liberi professionisti aderenti al collettivo “Cantiere Architettura Umbria” basata su un questionario rigorosamente anonimo per raccogliere dati statistici certi su chi lavora, dove lavora e con quali ostacoli, misurano al millimetro la dimensione di questa paralisi.

Ma i numeri raccontano anche un effetto collaterale più profondo: un clima di terrore amministrativo che blocca l’accesso ai giovani e trasforma la pubblica inefficienza in un rischio penale per i tecnici.

La trappola dello stato legittimo

Per capire il peso dell’attesa bisogna guardare ai cantieri. Prima di buttare giù un tramezzo, rifare un tetto o rogitare l’acquisto di un appartamento, la legge esige la verifica dello “stato legittimo”. I muri di oggi devono sovrapporsi esattamente alle linee tracciate su carta decenni fa e depositate in Comune.

Se il faldone non si trova o l’appuntamento in archivio slitta di settimane, si ferma tutto. Saltano gli accordi con le banche per i mutui e con le imprese per eseguire i lavori.

Esiste però un risvolto peggiore. Il tecnico assevera la regolarità urbanistica basandosi sui documenti che l’ufficio gli consegna in quel momento. Se cinque anni dopo, frugando in un archivio disordinato, un impiegato fa spuntare una vecchia variante smarrita che smentisce i rilievi attuali, la macchina della giustizia si mette in moto. Il bersaglio è il professionista. L’accusa è di falsa attestazione. L’incapacità dello Stato di conservare i propri atti si scarica direttamente sulla fedina penale di chi firma il progetto. Una roulette russa quotidiana.

I numeri di un freno a mano tirato

Le prime risposte al sondaggio traducono l’ansia in statistica. Il 52,5% degli architetti perugini attende tra i 30 e i 60 giorni per mettere le mani su un vecchio progetto. Un altro 22% sfora il tetto dei due mesi. Appena un quarto (25,4%) chiude la partita entro trenta giorni.

Tre studi su quattro lavorano con il freno a mano tirato. Ore bruciate in solleciti e spiegazioni imbarazzanti da fornire ai committenti.

Il fantasma del Superbonus e la ritirata dei giovani

Questa palude genera anticorpi letali. Immobilizza il mercato e spaventa chi deve entrarci. I giovani architetti intervistati (25% di coloro che hanno risposto al sondaggio) indica la “burocrazia paralizzante” come l’ostacolo più alto da superare per avviare uno studio in proprio. La paura di sbagliare un modulo con il Genio Civile o di interpretare male un cavillo della Soprintendenza — nell’assenza totale di un tutoraggio da parte delle istituzioni di categoria — vince sulla spinta a mettersi sul mercato.

Chi è già un professionista affermato guarda ai prossimi mesi con la stessa inquietudine.

All’orizzonte c’è la Direttiva europea “Case Green”, che porta con se, di fatto, l’obbligo di riqualificare migliaia di edifici. Sulla carta, un decennio di lavoro assicurato. Nei fatti, il 51,7% degli iscritti la vede come una minaccia frontale. Temono un “Superbonus bis” ovvero subire un’altra ondata di speculazioni e burocrazia caotica che arricchisce solo le aziende produttrici e schiaccia i professionisti con responsabilità penali/fiscali.

Il paradosso dei voucher PNRR

La paralisi perugina stride con le esperienze attive oltre l’Appennino. In Emilia-Romagna ci sono amministrazioni che hanno scansionato l’intero pregresso cartaceo: l’architetto fa domanda e venti minuti dopo il server del Comune gli invia il PDF del progetto via PEC.

In Umbria, come in tutta Italia, i fondi c’erano. Attraverso il PNRR (Missione 1 per la PA Digitale), quasi tutti i municipi hanno incassato voucher per migrare i server sul Cloud e ridisegnare l’interfaccia dei siti.

Hanno verniciato la facciata, lasciando l’archivio edilizio storico a prender polvere.

Secondo i dati più recenti diffusi dalle associazioni di categoria (come ANCE, Federcepicostruzioni e la CGIA di Mestre), la mancanza di procedure interamente digitali ed efficienti costringe le imprese e i professionisti a un lavoro logorante. Le stime di Federcepicostruzioni indicano che gli studi e le aziende arrivano a dedicare tra le 250 e le 300 ore all’anno esclusivamente per sbrigare pratiche e adempimenti amministrativi.

Tutto questo si traduce in costi annui di gestione della burocrazia che oscillano tra i 7.000 e i 9.000 euro per singolo operatore economico (che sia studio tecnico o impresa), senza contare gli enormi oneri legati all’avvio di nuove attività (stimati tra i 10.000 e i 15.000 euro tra procedure e consulenze).

Un errore strategico che costa caro anche alle casse pubbliche. L’accesso agli atti, infatti, si paga.

Un archivio digitalizzato incassa diritti di segreteria automatici evadendo decine di richieste all’ora, ripagando i costi d’impianto in pochi mesi.

La carta, inoltre, brucia, si allaga e finisce sotto le macerie. Il sisma del 2016 ha consegnato una lezione chiara. Nei Comuni del cratere decine di archivi comunali sono rimasti inagibili per mesi dentro le zone rosse, altri sono andati irrimediabilmente perduti sotto i tetti crollati. Senza la memoria storica degli edifici, la ricostruzione rallenta fino a fermarsi.

Trasformare il problema in lavoro

Uscire dall’impasse richiede logistica, non lamentele. Tra le proposte messe sul tavolo dal collettivo “Cantiere Architettura Umbria” vi è anche la promozione di Archivio Digitale dell’Architettura Umbra (ADAU). La meccanica è lineare: intercettare i fondi residui europei e i bandi delle Fondazioni Bancarie per finanziare incarichi retribuiti a giovani architetti. Il loro lavoro consisterà nel digitalizzare e georeferenziare i faldoni del Novecento. Trasformare il blocco burocratico in occupazione giovanile qualificata si può e si deve fare.







