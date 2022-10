Apre il marsupio per mostrare i documenti alla polizia, dentro c’era hashish

Dopo averlo avvicinato, gli agenti hanno chiesto al 23enne di esibire il documento d’identità. Nel momento in cui ha aperto il marsupio, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente. Sentito in merito dagli operatori, il ragazzo ha negato di essere in possesso della droga. Per questo motivo è stato sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del marsupio, in un contenitore, è stata trovata della sostanza stupefacente, tipo hashish.

Dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, il giovane è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di stupefacenti. La sostanza, invece, è stata sottoposta a sequestro.

Sempre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato due veicoli, condotti rispettivamente da un cittadino italiano, classe 1988 e un cittadino romeno, classe 1984. Dagli accertamenti eseguiti sono risultati entrambi privi della prevista copertura assicurativa. Per questo motivo ai due conducenti sono state contestate le sanzioni amministrative di 866 euro con contestuale sequestro amministrativo dei veicoli.