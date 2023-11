Aperibusiness: verso un Futuro Sostenibile per l’Imprenditoria Umbra, evento BNI il 17 novembre ad Acquasparta - Tuttoggi.info

L'evento Aperibusiness rappresenta un'opportunità unica per promuovere lo sviluppo imprenditoriale e per creare una rete di collaborazione e scambio di idee tra professionisti e imprenditori

Aperibusiness: verso un Futuro Sostenibile per l’Imprenditoria Umbra. L’evento BNI che punta a

trasformare l’Umbria in una Regione di successo imprenditoriale.

Il Palazzo Cesi di Acquasparta si prepara ad ospitare questo evento, che promette di cambiare il modo di fare business in Umbria. Con il patrocinio entusiasta del Comune e della Proloco, questa iniziativa ha suscitato grande interesse e supporto da parte delle istituzioni locali.

“Aperibusiness” sarà l’occasione per presentare quattro progetti innovativi di imprenditoria collaborativa sul territorio umbro, che riguardano quattro importanti settori:

-agricoltura circolare

-incoming di matrimoni e incontri d’affari internazionali

-riqualificazione e ripopolamento di borghi fantasma,

-e creazione di un centro multiservizi smart e innovativo per assistenza e consulenza alle imprese umbre.

Questi progetti sono stati sviluppati dal gruppo di professionisti e imprenditori “BNI Umbria Venture Roc”, che utilizza il metodo BNI (Business Network International) per trasformare radicalmente il panorama imprenditoriale locale con il potere delle relazioni.

La visione di BNI Umbria Venture Roc si basa su valori fondamentali come la formazione continua, l’innovazione tecnologica, la circolarità dell’azienda e lo sviluppo internazionale. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di trasformare l’Umbria in una regione dinamica, in cui la tradizione si fonde armoniosamente con l’innovazione, creando un ambiente favorevole alla crescita del turismo, delle imprese locali e degli imprenditori umbri che aspirano a diventare leader globali.

Durante l’evento “Aperibusiness”, esperti e professionisti del settore discuteranno strategie e azioni concrete per realizzare questa visione ambiziosa. Interverrà Davide Venturi, Executive Director che con Federico Falini dirige con passione e competenza la Region BNI Perugia Rieti Terni che conta ben 9 gruppi attivi ed altrettanti in costituzione. Illustrerà le basi del metodo BNI come acceleratore di relazioni.

Saranno presenti importanti partner, tra cui Area12 Consulting, che terrà un intervento sulla finanza agevolata alle imprese, e La Madia 2.0, che offrirà la testimonianza di un progetto già attivo sul territorio. Inoltre, parteciperanno anche l’Associazione No Profit “Io Compro Umbro”, il B&B L’Antico Portale e Tutt’Oggi.info, dimostrando il forte sostegno da parte della comunità locale.

L’appuntamento è per venerdì 17 novembre alle ore 17.00 a Palazzo Cesi di Acquasparta.

Sarà un’occasione imperdibile per essere parte del cambiamento e per contribuire alla costruzione di un futuro imprenditoriale di successo per l’Umbria.

Per info e prenotazioni contattare : bni.umbriaventure.roc@gmail.com