Antonio Mezzancella in "Mamma ho perso Sanremo!", il 15 marzo al teatro San Carlo di Foligno - Tuttoggi.info

Al grido “Mamma, ho perso Sanremo!”, il 15 marzo approda al Teatro San Carlo di Foligno (Pg) il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella, uno degli artisti più versatili e completi dello spettacolo italiano contemporaneo, che continua a conquistare il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua straordinaria energia. Lo spettacolo strizza l’occhio alla kermesse più amata dagli italiani, all’indomani della chiusura del Festival di Sanremo 2026. Un’edizione in cui Antonio ha avuto il suo spazio, esibendosi quotidianamente davanti al Teatro Ariston per la trasmissione La volta buona. Ma questo è nulla, a confronto del sogno da cui è nato il suo nuovo show…

“Mamma, ho perso Sanremo!” racconta la storia di un’impresa folle. Tutto inizia quando Antonio, imitatore di successo che non ha mai abbandonato il sogno di diventare un cantante, riceve un video messaggio insperato: è giunta finalmente l’ora di presentarsi al Festival di Sanremo con un suo brano! È arrivato il momento di abbracciare il sogno di diventare un cantautore. La gloria è a portata di mano. Ma nella vita non fila mai tutto liscio e un improvviso sciopero di artisti e maestranze impedisce lo svolgimento del Festival più famoso d’Italia mandando in frantumi il sogno di Antonio. “Ah sì? Sai che c’è? – dice Antonio – allora io, il Festival di Sanremo, me lo faccio tutto da solo!”. Si parte così per un viaggio surreale e incalzante, in cui la fantasia non conosce confini e il pubblico diventa complice della sua sfida impossibile: riprodurre tutti i più grandi protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e dell’attualità in una rassegna sanremese inedita, piena di ritmo e colpi di scena.

Il pubblico si prepari a ridere, ad emozionarsi e a lasciarsi travolgere da un’avventura che fa emergere una domanda che riguarda tutti: basta un grande talento per trasformare un sogno in realtà? Il Festival della canzone italiana non è mai stato così… imitato.

Lo spettacolo “Mamma, ho perso Sanremo!” – prodotto da Spettacoli PRO e TGC Eventi – è scritto da Antonio Mezzancella con Marzio Rossi e Andrea Midena.

La data del 15 marzo è realizzata in collaborazione con il Teatro San Carlo Foligno (Via Aurelio Saffi 18, Foligno Pg) Per informazioni tel. 376 2544637, segreteria@teatrosancarlofoligno.it. Biglietteria online https://www.diyticket.it/festivals/730/teatro-san-carlo-di-foligno

Perugino doc, classe 1980. Antonio Mezzancella è un artista completo, capace di mescolare canto, imitazione, conduzione e spettacolo con naturalezza, ritmo e un’energia che conquista fin dal primo istante. Ha cominciato fin da bambino a imitare le voci di cartoni animati e sigle televisive, e la passione nel tempo è diventata un mestiere. Dopo i primi anni di gavetta nei villaggi turistici, nel 2004 ha vinto il Festival di Castrocaro Terme come “volto nuovo”. È il primo trampolino di lancio verso una carriera che lo avrebbe portato presto in televisione, in radio e sui palchi di tutta Italia. La versatilità è il suo marchio di fabbrica e il segreto del suo successo: con la sua voce e la sua mimica dà vita a decine di personaggi e reinterpreta oltre 65 cantanti italiani e internazionali. Non semplici imitazioni, ma performance complete, costruite con massima attenzione ai dettagli vocali e gestuali. Una cifra stilistica che lo consacra tra i più apprezzati “cantanti-imitatori” del panorama contemporaneo. Il grande pubblico lo scopre nel 2015 a Tu sì que vales, dove conquista il secondo posto. Ma è nel 2018 che arriva la consacrazione definitiva, con la vittoria a Tale e Quale Show su Rai 1, che apre le porte a nuove collaborazioni radiofoniche, televisive e a innumerevoli serate dal vivo. Negli anni Mezzancella ha portato la sua passione per la musica e lo spettacolo sui palchi di teatri, piazze, festival ed eventi aziendali in Italia e all’estero, mostrando una sorprendente capacità di trasformarsi: dal cabaret alla musica live, dalla conduzione all’imitazione, dalla parodia alla comicità pura. Oggi, con la maturità di un artista che ha costruito la propria carriera passo dopo passo, Antonio continua a sorprendere, emozionare e divertire il pubblico con il suo talento poliedrico e la sua contagiosa energia.

