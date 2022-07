Anomalia al sistema idrico, possibile carenza di acqua a Norcia oggi e domani

Anomalia al sistema di sollevamento del pozzo Patino, possibili disagi per l'acqua a Norcia oggi e domani

La Valle umbra servizi informa che a seguito di un’anomalia imprevista ed imprevedibile verificatasi nel corso della notte al sistema di sollevamento del pozzo Patino, in fase di risoluzione, si potranno avere – nel corso della giornata odierna, giovedì 7 luglio 2022 ed in quella di domani, venerdì 8 luglio 2022, soprattutto nelle ore di massimo consumo – fenomeni di riduzione di pressione dell’acqua con possibili disalimentazioni delle utenze site ai piani alti e medio alti del territorio comunale di Norcia Capoluogo e aree limitrofe

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.