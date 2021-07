Andrea Perboni, la passione per le immersioni e le moto | L'incidente

I rilievi dei carabinieri. L'impatto intorno alle 12

Si chiamava Andrea Perboni il centauro morto in un incidente stradale lungo la strada che collega Scafali di Foligno e La Torre di Montefalco. Un impatto tra la sua moto, alla quale era molto affezionato, e una utilitaria scura, avvenuta in prossimità di una diramazione.

Saranno i rilievi dei carabinieri a ricostruire la dinamica dell’incidente, se una segnalazione di svolta non effettuata, una distrazione, un sorpasso azzardato siano state le manovre letali. L’impatto è avvenuto intorno alle 12 e i rilievi sono andati avanti per tutto il pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco di Foligno, il 118 e i carabinieri. L’uomo a bordo dell’auto, 70enne, è andato in ospedale sotto choc.

Le immersioni

Perboni era appena tornato da una vacanza, aveva un’azienda a Montefalco ed era appassionato di immersioni, tanto da far parte dell’associazione Nautilus. Aveva una figlia piccola.