Ancora un frontale sulla variante, cinque feriti - Tuttoggi.info

E' il secondo incidente in meno di una settimana sulla stessa arteria, in tre elistrasportati a Perugia in codice rosso

A meno di una settimana di distanza dall’ennesima tragedia, un altro brutto incidente è avvenuto oggi (5 giugno), intorno alle 17.15, lungo la variante della Pian d’Assino, all’altezza di Spada tra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari (Gubbio).

Si tratterebbe ancora una volta di un frontale, con due auto coinvolte e ben 5 feriti: tre di questi sono stati elitrasportati all’ospedale di Perugia in codice rosso mentre gli altri due sono stati portati a Branca, entrambi in codice giallo.

I vigili del fuoco avrebbero estratto due donne rimaste incastrate a lungo all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti anche Polizia municipale, 118 e carabinieri di Gubbio. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra i due svincoli.