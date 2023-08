Anas annuncia i lavori di riqualificazione sulla Sp 1 a Narni - Tuttoggi.info

Nel punto era stato deviato il traffico dopo la chiusura del viadotto Montoro. La Presidente Pernazza: “Notizia importante."

Inizieranno entro la prima metà di settembre i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali sulla Sp 1 a Narni. Ad eseguirli sarà l’Anas che ha comunicato ufficialmente la notizia all’amministrazione provinciale, facendo seguito agli accordi che erano intercorsi fra i due enti. I lavori riguarderanno soprattutto il tratto fra l’innesto con la Sp 3 Ter e la Ss 3 Flaminia (zona Tre Ponti ed oltre), visto il deterioramento del piano viabile a causa dell’aumento del traffico, soprattutto di mezzi pesanti, conseguente alle deviazioni resesi necessarie, da parte di Anas, dopo la chiusura temporanea del viadotto Montoro per lavori legati alla sicurezza.

“E’ una notizia importante – commenta la Presidente della Provincia Laura Pernazza – l’Anas, che ringrazio, ha recepito le nostre richieste. Avevamo infatti più volte sollecitato l’ente stradale affinché provvedesse ai necessari lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza per il traffico civile e commerciale lungo una strada che riveste notevole importanza sia per i flussi veicolari della zona che per quelli di raccordo con le più importanti vie di comunicazione”.

Secondo quanto comunicato da Anas alla Provincia, i lavori prevedono il rifacimento degli strati di usura e di binder per uno spessore complessivo di 10 centimetri nella maggior parte dell’intero tratto stradale.