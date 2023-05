Ana e Nika, martedì la commemorazione in attesa del funerale

Al Parco Sant'Anna saranno ricordato le due ragazze morte nell'incidente di Torricella | Manifesto e palloncini davanti alla sede di Ecipa

Si ritroveranno martedì alle ore 18 al parco Sant’Anna, a Perugia, gli amici di Ana e Nika, le due ragazze morte nell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sul Raccordo autostradale Perugia – Bettolle, all’altezza dello svincolo di Torricella.

Un momento di raccoglimento organizzato dagli amici delle due ragazze, in attesa di sapere la data dei funerali, che sarà celebrato nella chiesa ortodossa in via della Viola a Perugia.

La Procura, che sta indagando sull’ipotesi di omicidio stradale, ha disposto l’autopsia solo sul corpo di Julio Cesar Vera Quinonez, il ragazzo ecuadoriano, non ancora 28enne, che era alla guida – sembra senza aver mai conseguito la patente – della Ford Fiesta su cui viaggiavano Nika Myshko, Ana Tuja e il fratello di quest’ultima, di 22 anni, ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura che si è ribaltata.

Si attende quindi che venga dato il nullaosta per le esequie delle due ragazze. Che sono state ricordate con un cartello, sormontato da palloncini bianchi e dalle loro foto, nella sede di Ecipa a Fontivegge, l’ente di formazione della Cna dove le due ragazze frequentavano un corso per diventare parrucchiere.

E palloncini bianchi e rossi saranno lanciati al cielo martedì pomeriggio. In una cerimonia alla quale saranno presenti anche i familiari, ai quali si stringono intorno tutti gli amici.