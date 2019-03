Amministrative Gubbio, Rodolfo Rughi ci riprova | E’ lui il candidato sindaco del M5S

Comincia ad entrare nel vivo la corsa verso le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Dopo la recentissima candidatura di Farneti con “Gubbio in Comune”, anche il Movimento 5 Stelle esce allo scoperto.

I pentastellati eugubini, questa mattina (venerdì 15 marzo) hanno infatti annunciato di aver scelto come proprio candidato sindaco il consigliere uscente Rodolfo Rughi. Per quest’ultimo si tratta della seconda volta, dopo l’esperienza di 5 anni fa.

L’assemblea degli attivisti eugubini del M5S ha dichiarato di aver preso in considerazione solo i 3 consiglieri uscenti, “in quanto, dopo 5 anni di impegno giornaliero, essi garantiscono una profonda conoscenza della macchina amministrativa e politica del Comune di Gubbio. Caratteristica ritenuta necessaria per una proficua consiliatura. In questo periodo di tempo il Movimento 5 Stelle, come forza di opposizione, ha prodotto oltre 130 atti e decine di proposte e denunce, risultando il gruppo consiliare di gran lunga più produttivo“.

Paola Salciarini è stata invece indicata come candidata vicesindaco. Prima della tornata elettorale di maggio, verrà presentata l’intera squadra di governo, che permetterà ai cittadini di votare – dicono i pentastellati – “una lista completa e senza sorprese pronta ad un vero cambiamento”.

