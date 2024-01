Amministrative, dialogo su Luccioli, Patto a Foligno24: "Parliamone"

Il presidente Danilo Calabrese invita Foligno24 ad un confronto con Patto e con la coalizione progressista

Alza l’asticella il presidente di Patto x Foligno, Danilo Calabrese, di fronte all’apertura di Foligno24 al candidato della lista civica, Andrea Luccioli. Lo fa invitandoli ad un confronto con Patto x Foligno e con tutta la coalizione progressista. Un nuovo colpo di scena in una fase pre elettorale particolarmente interessante e ricca di incognite.

Luccioli e Mariani

“Ritengo opportuno intervenire sul dibattito di questi giorni per chiarire alcune posizioni della nostra forza politica, soprattutto alla luce delle ultime sollecitazioni mediatiche che hanno interessato la candidatura di Andrea Luccioli proposta da Patto X Foligno – dice Calabrese – Mi sentirei di partire dicendo che quella che stiamo attraversando, è una fase di intenso dialogo politico e di confronto, che a dispetto di quello che talvolta può sembrare è un confronto pieno di ragionamento e di sostanza, poiché crediamo sinceramente che dalla sintesi di questo confronto dipenda il futuro della Città. Come in tutte le famiglie ci sono momenti di discussione e di dibattito acceso, se così non fosse, non si apprezzerebbe la pluralità delle idee di un campo largo come il nostro. La discussione e l’apertura nelle posizioni sono alla base del lavorare in un gruppo, il sottrarsi al dialogo sarebbe anche un segnale di irresponsabilità politica. Rispetto all’interessamento espresso da Foligno 24 su Andrea Luccioli, non posso che ben vedere che altre forze apprezzino le qualità che abbiamo visto noi nella nostra proposta su di lui, ma li inviterei ad un confronto più allargato, una riflessione diretta con Patto o perché no, con l’intera coalizione progressista. Quanto alla discussa candidatura del Partito Democratico, come già ampiamente rappresentato, per noi quella di Marco Mariani è una proposta che sta sul tavolo a pieno titolo e sulla quale siamo disposti a convergere se lo sguardo plurale della coalizione si consolidasse in quella direzione“.