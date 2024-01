Foligno24 apre a Luccioli: "Dialoghiamo" | CiviciX frena

Foligno 24 rilancia il dialogo con il candidato proposto da Patto X Foligno al tavolo della coalizione progressista

Nel dibattito per il candidato sindaco di centrosinistra irrompe una figura fino ad ora rimasta marginale, quella del giornalista Andrea Luccioli. Il suo nome era stato fatto da Patto x Foligno all’interno del tavolo della ‘coalizione progressista’ ma poi la lista aveva aperto sul nome del Pd, Marco Mariani. Vista l’empasse delle trattative (il tavolo che doveva tenersi oggi è stato rimandato a data da destinarsi), il raggruppamento centrista di Foligno 24 (Iv – Azione – CiviciX) ha fatto una mossa: l’apertura di credito a Luccioli. Manovra che potrebbe creare frizioni dentro Foligno 24 ma anche aprire scenari particolari.

Il via al dialogo con Luccioli

“L’Assemblea di Foligno24, nel corso della riunione tenutasi mercoledì 10 gennaio – dice una nota – ha deliberato di avviare un dialogo con Andrea Luccioli, per un confronto sulle priorità e le proposte per la città in viste delle prossime elezioni comunali. Foligno 24 da mesi lavora, in collaborazione con la cittadinanza, per la stesura di un programma innovativo e concreto sulle maggiori tematiche che interessano la città e i cittadini, come dimostrato dal successo avvenuto per il primo evento sulla natalità. Seppur continuando l’approfondita elaborazione programmatica – affermano i vertici di Foligno24 -, riteniamo che sia giunto il momento di confrontare i nostri contenuti con chi potrebbe interpretare e tradurre in azione di governo le nostre istanze. Per questo crediamo che sia utile un confronto con una figura politica giovane, che incarni valori a noi comuni, come quella di Andrea Luccioli.

Siamo fiduciosi che si possa trovare presto una soluzione forte e innovativa, su cui poter riscontrare un’ampia convergenza anche di altre forze politiche”.

Il freno di Filippo Gentili (CiviciX Foligno)

Qui le prime fratture, con Filippo Gentili. Il coordinatore di CiviciX Foligno ha votato contro la scelta del dialogo con Luccioli e tira il freno: “In riferimento al comunicato del tavolo politico di Foligno24, CiviciX Foligno precisa che, per la propria parte, l’incontro di F24 con Andrea Luccioli, non predetermina alcune scelta di indicazione a sindaco e men che meno la partecipazione alla coalizione progressista e di sinistra. Ad oggi nessun candidato proposto dalla coalizione progressista di sinistra é stato incontrato, coerentemente con quanto fatto in passato lato CiviciX. Valuteremo l’evolversi della situazione locale sulla base delle progettualità e della volontà di un autentico cambiamento“. Della serie: calma e sangue freddo.

Il ramoscello d’ulivo

A quel punto c’ha pensato Filippo Coccia, sempre Foligno24 ma lato Azione, a tendere un ramoscello d’ulivo: “In qualità di coordinatore di Foligno24, progetto politico nato da Azione, Italia Viva e CiviciX, alla luce della posizione del rappresentate di civici per Gentili, comunico che nella giornata di ieri (mercoledì 10) l’assemblea di Foligno24 a pieni voti (compresi tutti i rappresentanti di Azione e Italia Viva), ad eccezione di quello di Gentili, si è espresso favorevolmente all’ipotesi di incontro programmatico con Andrea Luccioli. Auspico comunque che nei prossimi giorni si possa lavorare per la totale unitarietà del nostro progetto”.