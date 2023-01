Amici, Valeria Mancini: "Ho pagato per l'ingenuità" | VIDEO

Parla sui social la folignate eliminata dopo il "Capodannogate"

Valeria Mancini, la 21enne folignate eliminata da Amici, rompe il silenzio dopo la messa in onda della puntata di domenica scorsa. “Possiamo immaginare la mia tristezza. Il mio più grande sogno si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere“.

La verità di Valeria

“La sfida era una delle possibilità e io lo accetto – dice – quello che non posso accettare è che vengono associata a supposizioni gravi che non hanno a che fare con la mia persona. Questo dire e non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose. Avrei preferito che i video potessero essere mostrati. Se fossero stati mostrati, si sarebbe vista la mia ingenuità. Sono stata io a pagarne le conseguenze. Volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento e spero che un giorno la verità verrà fuori“.