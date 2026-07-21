Amelia, Soprintendenza consegna appalto per le Mura crollate. Finanziamento di 220 mila euro - Tuttoggi.info

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Amelia, Soprintendenza consegna appalto per le Mura crollate. Finanziamento di 220 mila euro

Redazione

Amelia, Soprintendenza consegna appalto per le Mura crollate. Finanziamento di 220 mila euro

Oltre ai 220 mila euro si aggiungono i 500mila euro già finanziati per l'appalto in corso sul tratto della Posterula romana
Mar, 21/07/2026 - 10:55

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La Soprintendenza dell’Umbria ha consegnato i lavori relativi all’appalto per completare la ricostruzione del tratto di Mura urbiche di Amelia crollate nel 2006. A dare la notizia è il Sindaco, Avio Proietti Scorsoni, che sottolinea l’importanza e il tipo di lavori che verranno eseguiti: “La ricostruzione riguarderà in particolare la parte superiore alle Mura Poligonali, già oggetto di ricostruzione in un precedente appalto finanziato sempre con fondi del ministero della Cultura“.

Già nei prossimi giorni si provvederà alla sistemazione dell’area di cantiere per poi dare inizio effettivo ai lavori di ricostruzione a partire dall’ultima settimana di agosto, in considerazione del periodo di ferie estivo ormai alle porte, per concludersi entro l’anno” spiega il primo cittadino.

Il finanziamento complessivo per questo intervento ammonta a 220mila euro che vanno ad aggiungersi ai 500mila euro già finanziati per l’appalto in corso sul tratto della Posterula romana. In questo caso, riferisce il Sindaco, i lavori iniziati lo scorso marzo, sono in fase di svolgimento. “Ringrazio la Soprintendente, dott.ssa Francesca Valentini, e i funzionari, ing. Giuseppe Lacava e dott.ssa Elena Roscini per la disponibilità e per l’impegno profuso nella restituzione ad Amelia del suo più importante monumento, completamente recuperato” ha concluso il sindaco.

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