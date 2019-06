Amelia Pride, la Provincia concede patrocinio alla manifestazione arcobaleno

share

Le Consigliere di Parità della Provincia di Terni, Maria Teresa Di Lernia e Ivana Bouchè , hanno concesso il patrocinio all’Amelia Pride che si svolgerà ad Amelia venerdì e sabato prossimi.

“Il compito delle Consigliere – dicono in un comunicato congiunto – concerne non solamente le discriminazioni sul lavoro ma le condizioni culturali responsabili delle discriminazioni quali stereotipi e pregiudizi che riguardano il genere, l’ orientamento sessuale, le molestie sessuali, tutto ciò che crea disparità e non rispetto delle differenze, per questa funzione aderiamo convintamente a tale importante evento.

Degna di nota – aggiungono Di Lernia e Bouché – è l’organizzazione della manifestazione che ha visto partecipi una fitta rete di associazioni del territorio: circolo Legambiente, Forum Donne Amelia, Oltre il Visibile, Associazione Arcobaleno-Pianeta Verde ed un gruppo spontaneo di cittadine e cittadini ed ha il sostegno di varie associazioni culturali: Amelia Ciclopica, Civiltà Laica, Regoladarte, asd Athletic Lab Amelia e le associazioni LGBT+ , Omphalos, Famiglie Arcobaleno, Agedo Terni, Esedomani, Casa delle Donne di Terni, Bossy.

L’evento è stato reso possibile – sottolineano poi – grazie a una raccolta fondi di privati cittadini, attività commerciali del territorio e del colosso finanziario Pay Pal che ha tra i suoi valori fondanti la promozione delle diversità.

Fitto il programma di iniziative dei due giorni sia per gli adulti che per i bambini; il 7 sera le mura di Amelia si tingeranno dei colori dell’arcobaleno contro ogni forma di discriminazione. Noi – concludono – saremo presenti a testimoniare il nostro impegno in tal senso”.

share

Stampa