Ambulanze senza ecografi palmari portatili, raccolta fondi per acquistarli

Raccolta fondi per acquistare un ecografo palmare portatile per le ambulanze della Valnerina nel ricordo del dottor Fausto Fiorini morto per il Covid-19

Le ambulanze in servizio nel territorio della Valnerina non sono dotate di alcune strumentazioni utili per il contrasto alla pandemia. Per questo è nata una raccolta fondi nel ricordo del dottor Fausto Fiorini.

L’idea è partita dai Comuni di Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino per voler ricordare il medico di medicina generale morto per il Covid-19 nei giorni scorsi.

“L’ondata di commozione che in questi giorni ha coinvolto gli abitanti della Valnerina, segnati dalla scomparsa del dottor Fausto Fiorini, – spiega il sindaco di Vallo, Agnese Benedetti – ha fatto crescere in molti il desiderio di poter individuare qualcosa di utile da realizzare nel suo ricordo.

Le due ambulanze in servizio sul territorio non sono dotate di ecografi palmari portatili, strumenti utili per individuare o escludere immediatamente la presenza della caratteristica polmonite interstiziale bilaterale provocata dal Covid-19, prima ancora che si abbia il risultato dei tamponi. Si è pensato, così, di raccogliere offerte per acquistare un ecografo in memoria del dottor Fiorini”.

Le offerte possono essere lasciate, in forma anonima o dichiarata, nelle scatole che sono disponibili presso i municipi di Vallo di Nera, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino e nei luoghi pubblici oppure possono essere versate con un bonifico bancario su uno specifico conto corrente.

Questo l’Iban: IT31X0306938580100000000270

Il conto è intestato all’Associazione Lions Club Valnerina che insieme al Comitato Unpli aveva già iniziato la raccolta per questa finalità.

(foto di repertorio)