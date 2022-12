Allerta meteo e scuole chiuse, Comitato Scuola "Arriviamo sempre per ultimi" - Tuttoggi

Polemiche sulle scuole chiuse, il Comitato Scuola Umbria: "Solo la scuola chiude, al Governo non interessa"

Nella tarda serata di ieri, 9 dicembre, i Prefetti di Terni e Perugia hanno ordinato la chiusura delle scuole delle due Province per allerta maltempo. Sulla decisione è intervenuto il Comitato Scuola Umbria – APS, che polemizza con le istituzioni circa il modus operandi: “Fermo restando che la sicurezza delle studentesse e degli studenti rimane al primo posto – si legge in una nota – non possiamo far altro, che constatare come il modus operandi utilizzato in pandemia permanga”.

Maltempo, la scuola e solo la scuola, chiude

Secondo quanto riferito dal Comitato, le motivazioni della chiusura delle scuole sono dettate “dall’esigenza di ridurre la viabilità – come riporta l’ordinanza prefettizia- ma non si legge nessuna indicazione rivolta alla cittadinanza circa la prudenza. Se vi è un rischio di incolumità pubblica questa deve essere pubblica non riguardare solo una parte della cittadinanza”.