Allerta meteo, i prefetti chiudono le scuole sabato

A seguito dell'allerta arancione della protezione civile e dei rischi per la viabilità, decisa la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

Allerta meteo arancione in Umbria (per criticità idraulica ed idrogeologica e gialla per la pioggia), i prefetti di Perugia e Terni dispongono la chiusura delle scuole. Ciò in ragione del fatto che le avverse condizioni meteo possono mettere a rischio la viabilità.

Da qui la scelta precauzionale di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado.