Allerona, finanziato con fondi Pnrr il restauro dei giardini di Villa Cahen: al via i lavori - Tuttoggi.info

A Villa Cahen di Allerona sono iniziati i lavori di restauro e valorizzazione dei giardini all’italiana realizzati dai fratelli Duchene, architetti francesi del Novecento.

L’intervento consentirà di esaltare le bellezze del grande parco, fra cui la casina Liberty, le serre in ferro e vetro per la coltivazione delle orchidee, le fontane, le statue, un’aranciera, una serie di viali in acciottolato, scale in pietra e quinte prospettiche, una limonaia, un campo da tennis e opere di idraulica di grande pregio e di sofisticata ingegneria.

I lavori sono finanziati con i fondi del Pnrr; interessano un’area studiata con molta cura e arricchita da arredi naturali e artificiali che ne fanno un raro esempio di stile liberty. Villa Cahen fu costruita nel 1880 dal ricco finanziere di Anversa Edouard Cahen, il quale aveva acquistato da una nobile famiglia la tenuta che si estendeva per una trentina di chilometri fra i crinali della valle del fiume Paglia, oggi conosciuta come Selva di Meana.