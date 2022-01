Allerona, approvato piano opere pubbliche da oltre 8 milioni - Tuttoggi

Allerona: un piano triennale delle opere pubbliche da oltre 8 milioni di euro; 3.650.000,00 euro solo per l'anno in corso.

La Giunta comunale di Allerona ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche; 8.652.000,00 euro l’importo complessivo del finanziamento.

Per il 2022, nello specifico, il piano triennale delle opere pubbliche prevede lo stanziamento di 3.650.000,00 euro. Per il 2023 3.302.000,00 euro; 1.700.000,00, invece, per il 2024.

650.000,00 euro anche per alcuni spazi della scuola

Fra le opere più impegnative il completamento del progetto di rimozione del dissesto idrogeologico nell’area del centro abitato del capoluogo comunale. Nel 2022 tale completamento comporterà una spesa di 1.425.000,00 euro, e di 500.550,00 nel 2023. In alcuni spazi della scuola, poi, l’Amministrazione investirà 650.000,00 euro, mentre con 870.000,00 euro si procederà alla riqualificazione sociale e culturale di alcune zone di Allerona scalo.