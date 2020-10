"Alla Valnerina serve un presidio fisso dei vigili del fuoco", mozione di Bianconi - Tuttoggi

Un dibattito che va avanti da anni, quello della necessità di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco in Valnerina, istituito nel 2017 ma che ha visto tempi e interessi diversi, dalla politica alla gestione del personale, susseguirsi insieme alla presenza dei caschi rossi sul territorio.

Oggi a chiedere la certezza l’insediamento definitivo dei Vigili del Fuoco in Valnerina, è è il consigliere regionale e presidente del Gruppo Misto Vincenzo Bianconi, annunciando una mozione condivisa con i consiglieri Tommaso Bori (Pd), Thomas De Luca (M5S) e Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria).

“Per il bene della Valnerina non è più rinviabile la realizzazione di un distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a Norcia”.

Con questo atto i consiglieri vogliono impegnare la Giunta regionale ad “attivarsi presso il Ministero degli Interni e presso ogni altra sede ritenuta opportuna, affinché ci sia una distaccamento permanente a Norcia, con un adeguato dispiegamento di persone e mezzi per servire l’intero territorio”.

“Questa terra – afferma Bianconi – ha bisogno da subito di servizi minimi che garantiscano sicurezza alle persone e difesa dell’immenso patrimonio naturalistico. Il distaccamento permanente Norcia-Valnerina garantirebbe la massima copertura nel minor tempo possibile anche a Comuni e frazioni più distanti da Spoleto, come ad esempio Preci, Cascia e Castelluccio, dove interventi immediati possono fare la differenza”.

Il Comune di Norcia ha già dato disponibilità per un luogo dove costruire un distaccamento permanente. Ora si è in attesa della risposta della politica

“Nel frattempo – continua Bianconi – a Norcia è stato realizzato in via provvisoria ed inaugurato un Centro Operativo Avanzato (C.O.A.) da parte della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Purtroppo questo luogo poco dopo è stato svuotato del personale permanente assegnatogli da Roma e quelle risorse umane, invece di essere qui stabilizzate, sono state ridistribuite temporaneamente su tutto il territorio provinciale”.

“Questa terra – conclude il presidente del Gruppo Misto – ha bisogno di essere rispettata e non continuamente spogliata di servizi basilari come quelli legati alla sicurezza”. Bianconi ha anche annunciato che con Bori, De Luca, Fora, insieme all’onorevole Gallinella e ad una delegazione del Comando dei Vigili del fuoco, chiederanno di essere ricevuti a Roma dal Sottosegretario del Ministero degli Interni Carlo Sibilia, per rappresentare l’urgenza della questione.