 Alberto Burri ricordato a 111 anni dalla nascita, filmato inedito sul suo lavoro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Alberto Burri ricordato a 111 anni dalla nascita, filmato inedito sul suo lavoro

Redazione

Alberto Burri ricordato a 111 anni dalla nascita, filmato inedito sul suo lavoro

Gio, 12/03/2026 - 19:01

Condividi su:

“Celebrare un gigante dell’arte e della cultura come Alberto Burri non è solo memoria, ma un investimento sul futuro. E proprio per questo l’Umbria che sarà Regione ospite al Salone del Libro di Torino, ha scelto di essere presente a questa importante manifestazione con uno stand d’autore ispirato al grande Maestro come  simbolo di una terra forte, resiliente e in crescita”. Queste le parole del vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, che oggi è intervenuto agli Ex Seccatoi del Tabacco di Città di Castello per la prima del film realizzato in occasione dei 111 anni dalla nascita di Alberto Burri. 

L’evento ha visto la proiezione del filmato inedito curato da Rai Umbria, Teche e Rai Cultura, che documenta Burri al lavoro: un omaggio che unisce la forza delle immagini storiche  al racconto della grande arte innovativa che ha proiettato  l’artista sulla scena internazionale.

“Il 12 marzo – ricordano il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessore alla cultura, Michela Botteghi – è una data scritta nella pietra della storia. Città di Castello oggi, a 111 anni dalla nascita  rende onore ad uno dei suoi figli più illustri, il maestro Alberto Burri, che nonostante la sua fama internazionale e il suo genio immenso, non perse mai il contatto e vicinanza con la sua città  tanto da lasciarle le opere straordinarie, custodite nei musei, che, per rilevanza culturale ed eccellenza, rappresentano la base di un nuovo rinascimento.

A distanza di oltre un secolo – proseguono Secondi e Botteghi – lo ringraziamo infinitamente per quello che è stato, per quello che ha rappresentato e rappresenta per la comunità tifernate, per l’Italia e per l’arte contemporanea a livello mondiale che lo ha inserito a pieno titolo nel novero dei più grandi maestri. Grazie alla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri che oggi con le immagini storiche degli archivi Rai impreziosiscono ulteriormente questa giornata, mai rituale, un vero e proprio omaggio alla sua città e alla comunità artistico-culturale internazionale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con RAI Umbria, RAI Teche e RAI Cultura, che propone una serie di proiezioni video inedite provenienti dagli archivi RAI, che documentano il maestro Burri in azione e ripercorrono le sue esposizioni storiche in prestigiose sedi museali, è senza dubbio un ulteriore elemento di grande livello della valorizzazione e promozione dell’immagine artistica e culturale della nostra città, unica per certi aspetti, dove il genio contemporaneo si intreccia con le eccellenze del Rinascimento di  Raffaello ed altri maestri che fra qualche giorno saranno in  mostra  al Metropolitan di New York”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Per gelosia prende la moglie a schiaffi al ristorante, interviene la polizia

Perugia

Bullizzano uno studente insultandolo e tirandogli cose: ammonimenti per cinque giovani

Gubbio e Gualdo

In biblioteca “GualdoART”, festival dell’arte e del benessere inclusivo

in umbria

Star Bene

Con disturbi del sonno 5 volte più rischio di cadute accidentali, studio italiano

Star Bene

Disturbi alimentari, pediatri: “Non solo femminili, in ragazzi segnali diversi”
Ultim'ora Italia

Private credit, la tempesta perfetta: un settore da duemila miliardi sotto pressione

Ultim'ora Italia

Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un’auto si è lanciata contro il complesso

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!