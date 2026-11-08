Al via la XXII edizione del Corso di giornalismo Walter Tobagi con le scuole superiori della città - Tuttoggi.info

Al via a Spoleto la XXII edizione del Corso di Giornalismo Walter Tobagi. L’iniziativa si è aperta venerdì 6 novembre 2026 con una conferenza inaugurale tenutasi nella ex chiesa di Sant’Agata del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, con gli studenti delle scuole superiori della città, i giornalisti dell’ordine del Giornalisti dell’Umbria e i rappresentanti delle istituzioni cittadine, Silvia Casciarri direttrice del Museo Archeologico di Spoleto, Agnese Protasi e Luigina Renzi per il Comune di Spoleto. Ad introdurre il tema “Giornalismo e immagini, la fotografia tra arte e cronaca, tra documentazione della realtà e manipolazione nell’era della AI”, la presidente Simonetta Marucci per l’associazione Amici di Spoleto e Luca Benedetti presidente dell’ordine dei giornalisti dell’Umbria che ha delineato il quadro normativo relativo al nuovo codice deontologico.

Sulle questioni tecniche e storiche sono intervenuti i relatori esperti, il fotogiornalista Marco Giugliarelli (Il Messaggero) e la giornalista Maria Teresa Carbone (Il Manifesto), moderati da Antonella Manni. Nel corso della conferenza, è stato sottolineato come il giornalismo visivo viva una profonda trasformazione, oscillando costantemente tra il dovere della testimonianza e il rischio della finzione algoritmica. La fotografia nasce come prova della realtà. Nel fotogiornalismo, l’immagine certifica che un evento è accaduto davanti all’obiettivo in un momento preciso. Tuttavia, il confine tra documentare e alterare è sempre esistito, dai ritocchi in camera oscura fino ai software moderni. La conferenza si è incentrata su un’analisi del fotogiornalismo nella sfida tecnologica dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Alla luce dell’articolo 19 del nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti (in vigore dal 1° giugno 2025) che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale stabilendo che gli strumenti automatizzati non possono in alcun modo sostituire il lavoro intellettuale e la responsabilità del giornalista, si sono trattati alcuni casi esemplari ponendo l’attenzione sugli strumenti di tutela visiva e sulle questioni che attengono, nell’era della riproducibilità sintetica, alla reputazione e all’esperienza umana dell’autore come garanzia di verità per il lettore.



L’iniziativa, che coinvolge gli studenti delle scuole medie superiori della città, è organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto Ets per ricordare la figura del giornalista Walter Tobagi, nato nella frazione di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano da un commando terroristico il 28 maggio 1980. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Spoleto, con il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, con l’Associazione Stampa Umbra, con Unione Stampa Periodica Italiana e con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”.

Il Corso di giornalismo “Walter Tobagi” proseguirà nei prossimi giorni fino a maggio 2027 e prevede conferenze dedicate al tema della comunicazione e del giornalismo. All’interno di questo particolare ambito i ragazzi elaboreranno podcast, sperimenteranno la realizzazione di servizi giornalistici radiofonici e televisivi oltre a contribuire ad una pubblicazione giornalistica come allegato dello Speciale Giovani del bollettino dell’Associazione Amici di Spoleto “Notizie da Spoleto”.

Questa edizione dell’iniziativa vede la partecipazione dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis” con tre classi dell’insegnante Emanuela Valentini Albanelli e quattro classi dell’Istituto di istruzione superiore “Sansi Leonardi Volta” del Liceo scientifico, referente la professoressa Paola Salvatori.

Il Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi si avvale anche della collaborazione della Curia Arcivescovile della Diocesi di Spoleto-Norcia.

Il Corso, si sviluppa in un laboratorio di giornalismo scritto, seminari sul giornalismo online (realizzato in collaborazione con USPI, Unione Stampa Periodica Italiana, tenuto da Sara Cipriani, vice segretario generale Uspi e direttore Tuttoggi.info) al quale seguono lezioni sul giornalismo radiofonico (con Francesco Carlini) e di giornalismo televisivo (Antonella Marietti del Tg regionale della Rai, avvalendosi del supporto tecnico di Alessandro Pratelli con la collaborazione di Enrico Carletti) per la realizzazione di un TG Spoleto.

Il Corso, coordinato da Antonella Manni con Sara Galardini del Comune di Spoleto, insieme a Davide Fabrizi capo ufficio stampa del Comune di Spoleto, comprenderà incontri con giornalisti professionisti di testate nazionali e regionali: Italo Carmignani (vicecaporedattore del Messaggero Umbria), Roberto Conticelli (già capo redattore de La Nazione Umbria), Filippo Casciola (già corrispondente Agenzia Ansa), Massimo Sbardella (Gruppo ed. L’Espresso e Tuttoggi.info) e Francesco de Augustinis che presenterà ad alcune classi i suoi documentari di inchieste sull’ambiente oltre a Davide Fabrizi dell’Ufficio Stampa del Comune di Spoleto.

Per la fine del Corso i ragazzi produrranno un giornale scolastico, podcast e alcuni servizi per un TG Spoleto. I lavori svolti dalle scuole coinvolte nel Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi” saranno presentati venerdì 28 maggio 2027, nell’ambito di una conferenza in occasione della ricorrenza della uccisione di Walter Tobagi.

In occasione della cerimonia conclusiva, all’autore (o agli autori) dell’elaborato ritenuto più incisivo e originale, l’Associazione Amici di Spoleto attribuirà un riconoscimento in ricordo di Dante Ciliani, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria prematuramente scomparso. All’elaborato che sarà ritenuto dai coordinatori di particolare interesse, verrà invece attribuito un riconoscimento in ricordo di Walter Tobagi.

Quale tema conduttore di quest’anno, in accordo con il Comune di Spoleto, si propone una citazione tratta da V. Demicheli, G. Massobrio, L. Narbone, “Contro la paura”, Baldini&Castoldi, 2016, p. 10: “Da qualsiasi parte si guardi, le paure fanno parte della nostra vita quotidiana da millenni. Nella società della comunicazione le si scopre diffuse ovunque, spontanee o indotte, in grado di rigenerarsi, assumendo di volta in volta aspetti diversi, e di mimetizzarsi all’ombra di legittimazioni ambigue, ma sempre in grado di convincere e orientare comportamenti e reazioni di massa”.









Luogo: SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA