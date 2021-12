Al via la campagna di lancio del nuovo progetto Interact - Tuttoggi

Tra i partner dell’iniziativa la FIGeST, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che a Perugia ospiterà la 2a edizione dei Tafisa Games

Via alla nuova campagna per il lancio del progetto europeo Interact, International and European Sport Organizations Activate Citizens, che vede come capofila la Tafisa, The Association For International Sport for All, del quale la FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali che ha sede a Perugia, è uno dei partner.

Al link https://interact-sport.com/ è possibile visionare il bellissimo sito web dedicato all’iniziativa insieme a molti interessanti collegamenti tra cui la directory online delle organizzazioni sportive internazionali ed europee (ISO), il rapporto di studio sulle sfide, le opportunità, i bisogni e le aspettative degli ISO nello sviluppo dello Sport for All, il video e la scheda dedicati proprio al progetto Interact, l’avvio della “campagna ISO del mese” di Interact che inizierà a gennaio 2022.

Nelle prossime settimane è prevista la presentazione di ulteriori novità relative al progetto Interact co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea e nell’ambito del quale la città di Perugia ospiterà dal 23 al 29 settembre 2022 un evento nell’evento in occasione della 2a edizione dei Tafisa European Sport For All Games.

L’iniziativa, a carattere internazionale e patrocinata dal Coni Umbria e Coni Nazionale, vedrà la partecipazione di circa 25-30 delegazioni internazionali provenienti da tutta Europa confrontarsi attraverso lo scambio di buone pratiche, interagire e sfidarsi in varie discipline che fanno parte del panorama dei giochi tradizionali e degli sport per tutti.