Al via il Progetto VivaCeMente: Protagonisti ad ogni età - Tuttoggi.info

E’ stato presentato martedì presso la Sala del Consiglio Comunale di Assisi, il Progetto VivaCeMente: protagonisti ad ogni età, alla presenza dei Partner, della Cittadinanza e delle Associazioni non profit del territorio. Nella Zona Sociale 3 dell’Umbria, grazie al partenariato di 12 Enti pubblici e privati, VivaCeMente nasce per promuovere l’invecchiamento sano e attivo, ricomporre l’offerta del territorio in modo integrato e incentrato sui principi di promozione, prevenzione e intercettazione precoce, in ottica salutogenica.

Il Dottor Massimo Paggi, Assessore al Sociale del Comune di Assisi, capofila della Zona Sociale 3 dell’Umbria, ha evidenziato la forza e il valore del Progetto che non è l’ennesimo piano di assistenza alla vecchiaia ma si tratta di un ottimo supporto per il tessuto sociale che è come un ecosistema integrato in cui anche la popolazione Senior contribuisce allo sviluppo e al benessere.

Il Presidente di VI.VA. Luigi Marini racconta che VivaCeMente ha avuto una incubazione di oltre 12 mesi durante i quali si sono svolti focus group, interviste e questionari alla popolazione Senior e interviste ai medici di medicina generale per intercettare i bisogni e le necessità.

Queste le aree di azione:

1. Percorso Abil.Mente: screening individuale, ginnastica cognitiva e ginnastica funzionale per gli over 65 per un invecchiamento attivo

2. Age Management e People Care in azienda: promozione della salute presso le imprese del territorio per gli over 60 con attività di sensibilizzazione.

3. Biblioteca Vivente intergenerazionale: per promuove il dialogo tra anziani e giovani e costruire scambi di esperienze ad alto valore umano.

4. Tavolo di lavoro pubblico-privato: per politiche su invecchiamento sano e attivo, con la divulgazione di buone pratiche per la comunità.

Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria, partner del Progetto, ha sottolineato l’importanza di promuovere stili di vita sani ed attivi nelle aziende e nei luoghi di lavoro per i lavoratori Senior che si avvicinano al momento della pensione sottolineando l’importanza del trasferimento della conoscenza e dei valori alle giovani generazioni.

A conclusione, la Dott.ssa Ilaria Vescarelli, Direttrice del Distretto Sanitario dell’Assisano ha evidenziato l’importanza di fare rete e operare in stretto contatto con i medici di medicina generale, i professionisti della sanità e con le organizzazioni del terzo settore. Il valore aggiunto del Progetto VivaCeMente è operare in modo trasversale e intersettoriale, con un’alleanza intergenerazionale fuori da contesti medicalizzati e in ottica di promozione della salute.

Il progetto VivaCeMente è guidato da VI.VA. Partecipazione e Solidarietà di Assisi Aps, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e con il partenariato e la collaborazione dei Comuni della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica), Usl Umbria 1 tramite il Distretto dell’Assisano e Coordinamento Servizi Sociali Aziendali, Fondazione Assisi Caritas, OPI-Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia, Confimi Industria Umbria, Il Riccio APS, Fondazione Exodus-Cantiere Educativo di Assisi, UniTre-Università della Terza Età.



















Luogo: Assisi, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA