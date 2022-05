Al via il Concorso Fotografico indetto dal Lions Club Spoleto - Tuttoggi

In questa ottica, attraverso l’utilizzo della Fotografia, il Concorso intende promuovere Risorse Ambientali Territoriali, Buone Pratiche di gestione e riduzione dei Rifiuti, luoghi, monumenti, piazze della città più o meno conosciuti resi immortali se impressi in una fotografia.

“Vogliamo promuovere la bellezza, la natura, l’arte e la Cultura della nostra città”, recita una nota stampa del Club. Ecco alcuni articoli del regolamento:

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini, soci e non soci Lions, residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione , non è prevista una quota di iscrizione. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposita scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE

Le fotografie dovranno rispettare i tre temi assegnati:  Ambiente e Territorio  Tema libero a colori  Tema libero in bianco e nero Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del comune di Spoleto Ogni partecipante può inviare fino a n. 3 fotografie . Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine che valorizzi aspetti del nostro territorio intesi alla tutela e alla valorizzazione ambientale, possono essere presi in considerazione piazze, vie, vicoli e panorami. La fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti e in ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia. Con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità. La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi .

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRA

Dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 20×30 cm a 300 pixel/pollice nel formato jpeg. Inoltre: le foto inviate devono essere quelle “originali” ottenute da un unico scatto;

ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO

Le fotografie possono essere recapitate attraverso l’invio tramite mail all’indirizzo stampalionsclubspoleto@virgilio.it a partire dal 25 aprile e fino al 17 maggio 2022 tramite un sistema che consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo WeTransfer), unitamente alla scheda di partecipazione. La fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra fotografia in sostituzione di quella inviata; Per poter candidare la propria fotografia compilare la scheda di registrazione con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), almeno un recapito telefonico e altri dati richiesti quali il titolo dell’opera ed breve illustrazione della stessa, l’indicazione errata dei dati richiesti può portare all’esclusione della foto dal Concorso

Per info sul regolamento consultare la pagina Facebook del Lions Club