Al via Assisi Pax Mundi 2024: il programma dei concerti del weekend | Foto - Tuttoggi.info

Quattro giorni di musica, dialogo e condivisione: è ripartito da giovedì 17 ottobre, con la sua undicesima edizione, Assisi Pax Mundi, iniziativa completamente gratuita e senza necessità di prenotazione, organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi (conventuali, minori e cappuccini) con il sostegno della Fondazione Perugia, e con la collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco.

Ieri sera nella Basilica Inferiore di San Francesco Francesco il concerto di Ensemble Angelica Biltà e il Coro di voci bianche “Cor Gentile” della scuola secondaria di I grado Gentile da Foligno. Oggi pomeriggio, 18 ottobre, appuntamento alle 17 a San Rufino e alle 21 nella basilica angelana, mentre sabato alle 16 concerto nella chiesa San Pietro e poi dalle 20.30 il concerto finale nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi iscritti.

Culmine della rassegna sarà la celebrazione eucaristica di domenica 20 con, al termine, l’esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella, scelta tanto più significativa quest’anno in vista del prossimo ottocentenario francescano, nel 2025, dedicato appunto al testo poetico scritto dal Santo. Sabato 26 ottobre una coda con lo special event in Basilica Superiore con il Macedonia University School of Music Science & Art Chamber Choir of Thessaloniki (Grecia).