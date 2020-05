Al ristorante in sicurezza, grazie all'app per ordini al tavolo e consegne - Tuttoggi

Si chiama Wonder Menù e consente ai ristoratori di lavorare in tutta sicurezza, dal momento in cui potranno riaprire al pubblico, con un investimento pari a zero.

Quando i ristoranti riapriranno infatti con tutte le dovute cautele (la data sarebbe fissata al 18 maggio ma in tanti sono già ripartiti con take away e delivery), lo smartphone potrebbe sostituire il contatto con il cameriere con guanti e mascherine, limitando le occasioni di contagio e anche l’uso stesso di mascherine e guanti al tavolo.

Come funziona

Wonder Menù è raggiungibile da qualunque smartphone ed è in grado di ricevere la comanda, sottoporla alla cucina e stamparla ed avvisa il cliente sullo stato di preparazione del suo ordine fin quando ciascun piatto è pronto. I clienti del ristorante trovano al tavolo una piccola targhetta con su indicato l’indirizzo del menù del locale ed il QR code da fotografare per raggiungere l’app. Accedono al menù, scelgono cosa mangiare, anche chiedendo informazioni sui piatti alla cucina attraverso un messaggio, e compongono l’ordine in autonomia direttamente dal proprio smartphone.

I vantaggi sono chiari:

Minimo contatto con il cameriere Zero carta da sanificare giorno per giorno ed ora per ora Nessun bisogno di altri supporti digitali al tavolo (ciascuno usa il proprio telefono)

La comanda virtuale viene recepita da un cameriere che la controlla e la passa alla cucina. Qui l’ordine viene stampato per essere preparato dai cuochi, se il ristorante non possiede un display digitale per la cucina.

Una volta che i piatti sono pronti, ai clienti arriva una notifica sullo smartphone. Il ristoratore può decidere di consegnare al tavolo attraverso i camerieri muniti di guanti e mascherina o fare in modo che i clienti possano alzarsi per andare a ritirare il loro pasto in modalità self-service e completamente contactless.

Le personalizzazioni

Si tratta di un metodo veloce ed innovativo, pienamente al passo coi tempi che stiamo vivendo, per gestire le comande, che prevede anche la personalizzazione dei pagamenti e soprattutto viene incontro alle esigenze dei ristoratori che dovranno far rispettare le norme legate al distanziamento sociale e potranno attraverso Wonder Menù rimanere in contatto diretto con la propria clientela anche per attività di delivery personalizzato.

Le funzionalità di Wonder Menù legate al delivery infatti consentono al ristoratore di attivare anche questo ulteriore canale di vendita e cura del cliente diretto disponendo anche del servizio Carrier che consente al ristoratore di monitorare e controllare il processo di consegna affidato ad un servizio esterno o a proprie risorse dedicate.

Wonder Menù è stata lanciata in questi giorni dalla Digitrend, società specializzata in servizi di trasformazione digitale e ADV data driven, ed è pensata per la ripartenza del settore della ristorazione con tutti i limiti imposti calla crisi Covid19.