Al parco con soldi falsi, spray urticante e mazza da baseball: denunciati tre giovani - Tuttoggi.info

Si aggiravano con fare sospetto in uno dei parchi del comune di Marsciano, ma invece di droga avevano una mazza da baseball, spray urticante e pure soldi falsi. Per questo tre giovani, un diciannovenne, un diciottenne e un quattordicenne sono stati denunciati.



Notati dai carabinieri nel corso di un servizio finalizzato all’attività di prevenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i tre giovani, all’atto del controllo, sono stati notati con questo strano armamentario, come detto soldi falsi, spray urticante e mazza. La successiva perquisizione domiciliare, operata dai militari presso l’abitazione di uno dei maggiorenni, ha consentito inoltre il rinvenimento di 1.570 euro in banconote di vario taglio, la cui autenticità è apparsa dubbia. I tre ragazzi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché presunti responsabili di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e detenzione di monete contraffatte, mentre le banconote sono state poste sotto sequestro.