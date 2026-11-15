Al liceo Properzio di Assisi quattordici appuntamenti per conoscere la scuola e le sue opportunità - Tuttoggi.info

Quattordici appuntamenti per orientare al meglio e per tempo la scelta della scuola superiore: dodici giornate dedicate a “Liceale per un giorno” e due open day tra novembre e dicembre. Il conto alla rovescia per la scelta del percorso di studi dopo la scuola secondaria di primo grado è già iniziato e il Liceo Sesto Properzio di Assisi viene incontro agli studenti e alle famiglie con una serie di iniziative pensate per far conoscere da vicino le quattro possibilità in cui si articola l’istituto: classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane.

L’offerta formativa del liceo assisano sarà presentata nel dettaglio durante i due open day in presenza, in programma domenica 29 novembre, dalle 15 alle 18, e sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. I ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, potranno seguire in piccoli gruppi un percorso predefinito per visitare la scuola, assistere alla presentazione del liceo e dei diversi indirizzi di studio e confrontarsi con docenti e studenti.



Tornano anche le giornate di “Liceale per un giorno”, durante le quali i ragazzi delle scuole medie potranno assistere alle lezioni insieme a docenti e studenti del Properzio e partecipare ad attività didattiche guidate dai professori. Gli appuntamenti sono in programma dal 16 al 19 novembre e dal 30 novembre al 3 dicembre 2026, sempre in orario mattutino, dalle 8.50 alle 12.50; iniziativa analoga e negli stessi orari anche dall’11 al 14 gennaio 2027. Per consultare il calendario e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata all’orientamento sul sito della scuola, al link https://www. liceoproperzio.edu.it/pagine/ orientamento-in-entrata-1

“L’orientamento – le parole della dirigente scolastica, Francesca Alunni – rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei ragazzi, chiamati a scegliere una scuola che possa valorizzare le loro attitudini, i loro interessi e le loro aspirazioni. Con gli open day e le giornate di Liceale per un giorno vogliamo offrire agli alunni e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere da vicino il Liceo Properzio, vivere in prima persona l’esperienza scolastica e approfondire le caratteristiche dei nostri quattro indirizzi di studio. Crediamo, infatti, che conoscere gli ambienti, incontrare i docenti e confrontarsi con gli altri studenti sia il modo migliore per affrontare questa scelta con consapevolezza, scoprendo le opportunità formative e professionali che il futuro potrà riservare loro. Invitiamo pertanto tutti i ragazzi interessati e le loro famiglie a partecipare alle iniziative in programma, per scoprire una scuola che mette al centro la persona, le sue potenzialità e la sua crescita”.