Agricoltori augurano "Buon Natale" con un albero di trattori (video) - Tuttoggi

Umbria sempre più terra di Alberi di Natale speciali. Dopo l’abete da record di Gubbio e quello galleggiante del Trasimeno ecco l’albero di trattori.

L’originale quanto simpatica iniziativa nasce per volontà degli agricoltori della Valle del Niccone, che con 23 trattori, tutti distanziati nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, hanno dato vita alla sagoma di un albero di Natale nel campo dell’azienda agricola Fratelli Galmacci di Spedalicchio (Umbertide).

“Per alleviare i dolori e le sofferenze causate dal virus – hanno raccontato gli agricoltori – abbiamo cercato di inventarci qualcosa di particolare e nel rispetto delle regole. Quest’anno, a causa della pandemia, non abbiamo potuto fare nemmeno la festa di ringraziamento per il raccolto alla Madonna lo scorso 1 dicembre, così in una settimana abbiamo pensato e realizzato questa iniziativa per rallegrare le festività”.

Gli agricoltori, con il sostegno di Stefano Pucci che ha realizzato foto e video con il drone, si sono già ripromessi che il prossimo anno l’albero di Natale di trattori crescerà ancora, “nella speranza che il virus se ne sia andato e la comunità possa assistere ad un abete da record”.