Il caso ‘Agosto montefalchese’ in consiglio regionale: “Taglio di risorse per tutti gli eventi”

Il caso, sollevato dal consigliere regionale Pd Michele Bettarelli, relativo al taglio dei fondi per l’Agosto montefalchese, è approdato in consiglio regionale, nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. L’esponente dem ha chiesto alla giunta regionale di spiegare “le motivazioni dell’evidente differenza di approccio, sia economico che in termini di comunicazione, della Regione Umbria rispetto alle precedenti edizioni dell’Agosto Montefalchese. E se l’Agosto Montefalchese è considerata ancora dalla Giunta regionale una delle manifestazioni più importanti dell’Umbria, e quali sono le prospettive future nella promozione di tale manifestazione”.

Il quesito del consigliere Bettarelli

Illustrando l’atto, Bettarelli ha ricordato che “l’Agosto Montefalchese rappresenta una delle manifestazioni estive centrali e di maggior successo del panorama regionale. La manifestazione è la più importante iniziativa di promozione della storia e delle bellezze di Montefalco, che si trasforma in un teatro a cielo aperto per ospitare eventi ed iniziative . Una manifestazione, quella dell’Agosto Montefalchese, che una storia di oltre 70 anni, articolata in molteplici numero eventi e che culmina con la rievocazione storica della ‘Fuga del Bove’ e nella celebrazione della patrona di Montefalco Santa Chiara. L’edizione 2024 ha avuto luogo dal 1 al 19 agosto offrendo oltre venti appuntamenti finalizzati alla promozione della conoscenza e valorizzazione della cultura locale. Durante la manifestazione il centro storico rivive le antiche tradizioni anche attraverso la rievocazione della storia locale con oltre trecento figuranti in costumi storici. L’Agosto Montefalchese nelle precedenti edizioni ha avuto un costante aumento di presenze che lo hanno posto tra le manifestazioni di successo dell’Umbria. Proprio in virtù della sua capacità attrattiva e per l’offerta culturale nonché turistica di assoluto rilievo, la manifestazione è stata sempre supportata dalla Regione Umbria attraverso contributi diretti provenienti dal fondo del Presidente. Per lo stesso motivo, le precedenti edizioni sono state sempre presentate in sede regionale attraverso una conferenza stampa dove vedeva la presenza di tutti i livelli istituzionali. Per l’edizione 2024 dell’Agosto Montefalchese non è stato possibile organizzare la consueta conferenza stampa di presentazione in sede regionale e nella stessa edizione 2024 si è rilevata anche una notevole riduzione, per circa 3/4, del contributo proveniente dal fondo in dotazione della Presidente”.

La replica della presidente Tesei

A Bettarelli ha risposto la stessa presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei: “Mi sembra un’interrogazione per tentare di sollevare una polemica e avere spazio sui media. Non deve chiedere a me se considero importante l’Agosto Montefalchese, l’ho fatto crescere. Prima di questa amministrazione non c’erano contributi e neanche la presenza della Giunta. I contributi del Presidente di Regione sono un supporto assegnato a eventi no profit per lo sviluppo del territorio. Anche supportare e sostenere i nuovi e grandi eventi dalle maggiori capacità attrattive e di investimento, e ce ne sono stati. Solo questo tipo di contegno ci ha consentito di sostenere in modo importante alcuni grandi eventi. Abbiamo raggiunto il massimo storico dei contributi per il ‘Festival del giornalismo’, per l’espansione di ‘Suoni controvento’, allargato ora a più Comuni, anche Montefalco ricade in questo settore. Con un’altra voce della presidenza abbiamo gestito il post covid di ‘Eurochocolate’ spostandolo dal centro storico di Perugia a Umbria Fiere, salvando la manifestazione, ed è stato un successo. Dalle ceneri del ‘Festival internazionale dell’architettura’, che non si realizzava più, grazie a sponsor importanti siamo riusciti a sostenere eventi straordinari che hanno messo l’Umbria al centro del panorama internazionale, vedi ‘Green table’ e ‘Seed’, raccogliendo in Umbria i grandi del design, dell’architettura e dell’impresa sostenibile. ‘Moon in June’ è stato esteso in tutto il territorio del Trasimeno, è nato l’evento nuovo ‘Sergino memories’, che abbiamo sostenuto come capofila, altro evento straordinario, non pianificato prima. Ma soprattutto ho attuato una spending review sulle risorse per destinarle in modo impattante a nuovi supporti per le famiglie. Con fondi della presidenza, nel 2021 abbiamo attuato il bonus bebè da 500 euro di supporto, diventato poi strutturale e a breve arriverà anche la legge regionale sulle famiglie. Quest’anno portati 338mila euro di stanziamenti ulteriori in spending review sulle spese della presidenza per arrivare a coprire 1720 casi finanziabili. Per noi questa è stata una priorità. Nel budget ho sempre cercato di mettere le risorse in questa direzione, che reputo essenziale. Si fa polemica sui contributi a una sola manifestazione, quando queste riduzioni hanno riguardato più eventi, ed è curioso che si parli solo di Montefalco. Nel contributo del Presidente a singoli eventi, i fattori sono i bilanci degli eventi, le spese da sostenere, le potenzialità e gli elementi innovativi, ai fini della partecipazione ai bandi dell’assessorato competente. L’ente ‘Fuga del bove’ ha partecipato e spero sia finanziato. Quanto alla mia presenza alla conferenza stampa e alla concessione di sale regionali, di cui non mi occupo, il 3 luglio ho ricevuto l’invito alla conferenza ‘in una data dal 29 al 31 luglio nel palazzo comunale di Montefalco’, leggo nel documento, una richiesta bizzarra. Partecipo sempre se si attua nelle sale della Regione ma è complicato assistere a conferenze stampa al di fuori del palazzo, se non per eventi straordinari, come quello di ieri a Roma sul Festival del cinema, dove era presente l’assessore Agabiti. Leggo ancora ‘Evitare dal 24 al 26 perché gli assessori di riferimento non saranno presenti’. Il 10 luglio la mia segreteria ha reso nota al sindaco la mia impossibilità a partecipare. Il 29 ero in Corte d’appello, il 30 ho presenziato al supporto alle imprese e il 31 abbiamo avuto la seduta del consiglio e contemporaneamente abbiamo ricevuto il ministro Locatelli per il G7 sulla disabilità. Non è inoltre pervenuto alcun invito agli altri assessori per partecipare. Non vi è stato nessun diniego di sale regionali che, a quanto mi consta, non sono state richieste. Montefalco è sempre nel mio cuore e continuerò a sostenerlo nei limiti del possibile”.

La risposta del Dem

Replica di Bettarelli: “L’imbarazzo e l’articolazione di tutti gli eventi umbri la dicono lunga rispetto alle due semplici domande che ho fatto. Non volevo fare polemica, come invece altri hanno fatto anche oggi in Aula. L’interrogazione non è curiosa ma legittima, come legittimi sono i finanziamenti illustrati dalla Presidente. Ma la riduzione del 70 per cento delle risorse mette seria in difficoltà. Credo che il fatto che da quest’anno sia cambiato il colore politico dell’amministrazione abbia inciso. Sulla conferenza stampa, pur non essendoci stata richiesta di una sala a me risulta ci siano state diverse interlocuzioni, anche se non per iscritto. In conclusione, chi amministra svolga il proprio ruolo nell’interesse della comunità tutta e non in base al colore politico delle singole amministrazioni”.