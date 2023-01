Agenzia delle Dogane, in un anno a Terni sequestri per 4,6 milioni

Per quanto concerne il sostegno alle imprese e all’economia del territorio, l’Ufficio di Terni ha restituito quasi 2 milioni di euro in riaccrediti e agevolazioni, liquidati a seguito di 138 istanze presentate dagli operatori nei settori del riscaldamento in alcune zone climatiche svantaggiate, del gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice ed energia elettrica e dei carburanti destinati all’azionamento delle autoambulanze, mentre, per il solo settore dell’autotrasporto, le istanze pervenute sono state 318 per un riaccredito di imposta pari a circa 2,8 milioni di euro.

In ambito antifrode nel 2022 sono state accertate evasioni fiscali e tributarie per circa 1,6 milioni di euro con sanzioni fino a 9,7 milioni di euro solo sull’utilizzo improprio del Plafond IVA e sulle dichiarazioni INTRA. Sono stati eseguiti sequestri di beni per 4,6 milioni di euro tra beni mobili, immobili e conti bancari.

Diverse le attività di indagini ancora in corso delegate dalle competenti Procure della Repubblica.

Relativamente al settore extratributario, al fine di tutelare i diritti della proprietà intellettuale e la sicurezza dei prodotti commercializzati nel territorio, i funzionari ADM di Terni, grazie al Protocollo d’intesa stipulato l’11 aprile 2022 con il Comune di Terni, hanno eseguito nello scorso anno diversi controlli presso alcuni commerciali congiuntamente alla Polizia Locale.

Dalle ispezioni eseguite sono state rilevate diverse violazioni in materia di diritti della proprietà intellettuale di merce recante segni falsi e/o realizzati usurpando titoli di proprietà industriale in attuazione dell’art. 517 e art. 517 ter c.p. e violazioni sulla sicurezza dei prodotti quali giocattoli, come da D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 in attuazione della Direttiva 2009/48/CE, che hanno tutte comportato il conseguente sequestro della merce.