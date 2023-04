Il marito e il figlioletto morirono in un incidente, lei fu salvata da agente 'eroe' - Tuttoggi.info

L’incidente e l’agente ‘eroe’

Come riportato dall’Ansa, l’incidente risale al 2018, lungo l’Autosole, nei pressi di Ficulle. La famiglia della donna, il marito e il figlioletto di 9 nove anni, è drammaticamente deceduta in seguito all’incidente stradale, mentre la donna, Esther Ponzillo 40enne di Caserta, è stata salvata dagli agenti della Stradale di Orvieto, Fabrizio Binnella e il collega Guido Bomarsi, che si sono gettati nel rogo scaturito dall’incidente, salvando la vita alla donna, rimasta incastrata nell’auto bloccata sotto un mezzo pesante. La donna, ferita in modo non grave, ha incrociato lo sguardo dei suoi ‘angeli’ in ambulanza e, una volta rimessa dalle ferite riportate, ha voluto conoscere i suoi soccorritori. Così gli agenti si sono recati a Caiazzo.

La donna diventa madrina della figlia dell’agente Binnella

Da quell’incontro è nata una solida amicizia e l’agente Binnella, in accordo con la compagna, ha voluto che Esther fosse la madrina di battesimo della figlia che aspettava.