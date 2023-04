Polizia di Stato, celebrato il 171° a Terni | Promozioni, lodi ed encomi - Tuttoggi.info

Polizia di Stato, al Secci la "Cittadella della Polizia". Consegnate le onorificenze, ecco tutti i nomi con lodi ed encomi

Si è tenuta questa mattina al Teatro Secci, nell’area del CAOS, la cerimonia per il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento è stato preceduto, come ogni anno, dalla deposizione della corona al monumento dei caduti in via Antiochia, nel piazzale antistante la questura, dove il Questore della Provincia di Terni, Bruno Failla, insieme a Prefetto Giovanni Bruno, ha reso omaggio alla memoria dei caduti della Polizia di Stato, al suono del “Silenzio” interpretato dal trombettista Gabriele Trastelli, studente dell’Istituto “Briccialdi”.

Cittadella della Polizia

La cerimonia si è poi spostata al CAOS, dove è stata allestita una vera e propria “cittadella della Polizia”, con stand espositivi delle diverse specialità, automezzi e moto di servizio, con esibizioni delle Unità Cinofile e con la Sezione Polizia Stradale di Terni che ha mostrati ai ragazzi delle scuole i comportamenti corretti da seguire in strada. All’interno del Teatro Secci, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, dopo la lettura dei discorsi del Capo dello Stato, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, il Questore di Terni ha illustrato l’attività della Questura di Terni, ringraziando il personale per l’impegno che mette ogni giorno nel proprio servizio, inteso più come una missione, che come un lavoro.