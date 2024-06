Affluenze delle 12, Umbria sopra la media ma resta bassa

I numeri delle principali città impegnate nel turno di amministrative e di europee. Dati bassi ma sopra la media nazionale.

L’Umbria sopra la media nazionale del dato dell’affluenza comunicato alle 12, ma i numeri restano comunque molto bassi.

Per le Europee a livello nazionale si sono recati alle urne il 23,95 per cento degli elettori. A livello di circoscrizione, per il Centro sono andati a votare il 26,72 e in Umbria il 28,49. Entrando nello specifico delle città, a Perugia gli elettori che entro le 12 erano andati a votare sono stati il 34,34 per cento. a Foligno il 33,70 (alle 23 di ieri erano il 21.15). A Gubbio il 37,30, a Gualdo Tadino 37,19. A Nocera il 17,17, a Città di Castello il 22,19, ad Assisi il 20,26 e a Terni il 21,37.

Per le Comunali, Umbria al 35,38, allineata con la media nazionale del 34,63. A Perugia affluenza al 30,50, Foligno al 32,52, Gubbio al 36,78. Castiglione al 37,27, Gubbio al 36,78 e Bastia al 33,71.