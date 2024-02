Aeroporto, i voli per l'estate in Italia e all'estero - Tuttoggi.info

Dal 3 giugno si riattiva il collegamento Aeroitalia con Olbia, le altre destinazioni tra conferme e novità

Dal 3 giugno – fino al 27 settembre – si torna a volare tra Perugia e Olbia. Ripristinati i collegamenti Aeroitalia tra l’aeroporto dell’Umbria e lo scalo della Sardegna.

La nuova rotta estiva – annuncia Sase – sarà servita con frequenze che garantiranno ai viaggiatori flessibilità e comodità, permettendo sia brevi soggiorni sia vacanze più lunghe.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto sul sito web dell’aeroporto, tramite il call center e presso le

agenzie di viaggio partner.

Per ulteriori informazioni sui voli per Olbia e per scoprire tutte le destinazioni offerte da AeroItalia,

si può visitare il sito www.aeroitalia.com.

I collegamenti con l’Italia

Nei giorni scorsi Sase aveva comunicato che sarà operativo dal 2 giugno e fino al 15 settembre il volo che collegherà Perugia a Lamezia Terme. Dall’aeroporto dell’Umbria, dunque, si volerà fino in Calabria, aggiungendo un’altra meta in sud Italia oltre a quelle già esistenti in Puglia (Brindisi) e nelle isole (Catania e Palermo per la Sicilia, Olbia e Cagliari per la Sardegna).

Con altre novità in arrivo nel periodo estivo, come il collegamento con Lampedusa (dal 28 giugno con la compagnia Hello Fly). Mentre sarà operativo da fine marzo il già annunciato collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio (Milano – Bergamo).

I voli all’estero

Quanto ai voli internazionali, dal 31 marzo si tornerà a volare su Cracovia, mentre dal 3 aprile su Barcellona e Bucarest. Altre mete estere confermate sono Londra Heathrow, Rotterdam, Bruxelles Charleroi ed il secondo volo per Tirana.

Il collegamento con Orio al Serio, poi, principale hub dei voli low cost, consentirà di raggiungere numerose mete in tutta Europa, in Marocco e in Medio Oriente.