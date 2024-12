Adisu Umbria: quasi 25 milioni in arrivo per lo studentato di Viale Faina, a Perugia - Tuttoggi.info

Dopo il via libera da parte del ministero dell’Università e della Ricerca ad uno stanziamento per aumentare l’offerta di posti letto per gli studenti in Umbria, l’Adisu procederà spedita nell’intervento di recupero del complesso residenziale di viale Zefferino Faina a Perugia, chiuso da tempo per inagibilità. Un immobile con 200 posti letto, per il quale sono stati ottenuti 24.023.571 euro per interventi di recupero e ammodernamento, per un valore complessivo di circa 30milioni.

Nel frattempo, sono stati assegnati i lavori per la residenza di San Francesco al Prato: espletata la gara, l’intervento di ristrutturazione è stato, infatti, assegnato all’impresa vincitrice. “Queste risorse sono estremamente importanti per Adisu Umbria – commenta l’amministratore unico, Fabio Santini – perché consentiranno di recuperare 200 posti letto in viale Faina, una zona a ridosso del centro. I tempi di inizio dei lavori saranno relativamente brevi perché per avviare la gara ed assegnare i lavori avremo a disposizione 300 giorni, dalla pubblicazione del decreto ministeriale. Su Perugia, avremo poi altri posti disponibili: per San Francesco al Prato abbiamo assegnato qualche giorno fa i lavori per 40 posti letto, che dovranno essere realizzati in circa 400 giorni; da febbraio, invece, ci saranno altri 35 posti su via Innamorati. Se a questi aggiungiamo i 90 posti letto dello studentato della stazione di Fontivegge, secondo un accordo con rete ferroviaria italiana di cui dovremmo ricevere a breve il cronoprogramma aggiornato, arriviamo ad ipotizzare che nell’arco di tre anni avremo in totale circa 1700 posti letto, che rappresentano un’offerta significativa per il territorio di Perugia. Questo consentirà anche di far fronte alle problematiche crescenti che i ragazzi incontrano nel reperire alloggi dai privati”.