Adeguamento svincolo di San Carlo, proseguono i lavori: entro il 2024 due nuove rotatorie - Tuttoggi

I lavori

Durante l’esecuzione dei lavori, per consentire il transito dei veicoli senza interferenze, saranno realizzate le parti di infrastruttura che non insistono sulla strada esistente, dove sarà spostato provvisoriamente il flusso di traffico. In alcune specifiche fasi del cantiere la circolazione potrà essere temporaneamente regolata a senso unico alternato.

I lavori riguardano, in particolare, la realizzazione di due rotatorie: una, attraverso una nuova rampa di uscita e un sottopasso sulla SS675 ‘Umbro Laziale’, consentirà il collegamento all’abitato di San Carlo per chi proviene da Spoleto o da Collelicino; la seconda, sull’asse principale della strada statale, permetterà di eseguire tutte le altre manovre di immissione e uscita.

Un investimento da 5,8 milioni di euro

L’intervento, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro, è finalizzato all’innalzamento dei livelli di sicurezza dell’attuale incrocio a raso, e al miglioramento della connessine della viabilità locale, garantendo anche il collegamento diretto di Collelicino e San Carlo. Il completamento è previsto entro il primo trimestre del 2024.