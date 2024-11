Addio al prof “Spizzicotto” Mattioli

Gli studenti del Liceo “Volta” di Spoleto lo chiamavano “Spizzicotto”, per quel suo modo di fregare pollice e indice. Che diventava estenuante nell’atto di sfogliare le pagine del libro dalla cui somma numerica scegliere lo studente da interrogare in scienze naturali o chimica. Quegli studenti che hanno appreso della scomparsa di quel singolare prof, Bruno Mattioli. Per tutti “Spizzico”, appunto.

Geologo competente e appassionato, che aveva coinvolto molti dei suoi studenti erano nel progetto avviato nel 1987 – del Laboratorio di Scienze della Terra, che un anno fa ha riaperto con la nuova denominazione di Museo di scienze e del territorio.

Ore passate ad insegnare loro a riconoscere e classificare rocce, fossili e minerali contenuti nella Collezione Toni.