Addio a Valerio Anania, lo storico dj "Banana" degli anni '70-'80 - Tuttoggi

Se n’è andato all’età di 69 anni Valerio Anania, storico dj tifernate degli anni settanta-ottanta e “re” indiscusso dei pomeriggi e notti in musica, in particolare al leggendario “Gattopardo”, dove spesso assieme all’amico fraterno e collega Graziano Giaccaglia ha “mixato” fianco a fianco brani e pezzi memorabili di quegli anni.

“Banana”, così era da tutti conosciuto Valerio, ha partecipato anche negli anni a seguire ad alcune gettonate iniziative di revival ed allietato sempre in coppia con Giaccaglia le serate estive dei tifernati con lo stesso spirito degli anni ’70-’80.

“Un amico caro, tifernate doc, che ha fatto ballare intere generazioni con la sua musica, sapientemente mixata dalle consolle di locali e discoteche che hanno fatto la storia e il costume dei giovani di allora. – ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta – La scomparsa improvvisa di Valerio Anania, “Banana”, per quelli della mia generazione, è un colpo al cuore per tutti noi che lo abbiamo conosciuto ed apprezzato per la sua bontà, signorilità, e per il suo desiderio di condividere momenti belli e allegri all’insegna della musica e poi nella vita di tutti i giorni, innamorato della famiglia, della sua attività commerciale, della città e della sua gente”.

Valerio Anania lascia la moglie Lorenza e il figlio Filippo. I funerali si svolgeranno domani, sabato 3 ottobre, alle ore 16, alla Cattedrale di Città di Castello.