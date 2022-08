Addio a Paolo Pannacci, oggi i funerali | Cordoglio della Ternana - Tuttoggi

Addio Paolo Pannacci, il tifoso della Ternana morto dopo una malattia. La Ternana rende omaggio al tifoso rossoverde

“Ci ha purtroppo lasciato un altro grande tifoso, innamorato delle Fere. Paolo Pannacci frequentava la Curva Est e siamo sicuri che continuerà a seguire con affetto i suoi colori del cuore anche da lassù. Da parte del Presidente Bandecchi, del Vicepresidente Tagliavento e di tutta la Ternana Calcio le più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici.

Fai buon viaggio Paolo” – questo il messaggio di cordoglio della Ternana Calcio per la scomparsa di Paolo Pannacci.

Addio Paolo, oggi i funerali

Paolo era un grande tifoso della Ternana che ha sempre avuto il supporto dei rossoverdi per combattere contro una malattia che purtroppo ha avuto la meglio. Dipendente della Ternana impianti, Paolo era un affezionato della curva Est, dove era sempre presente sul secondo anello per seguire le sue amate Fere. Stimato e ben voluto da tutti, amici e colleghi, il 53enne si è arreso ieri alla malattia dalla quale era affetto da tempo. Oggi verranno celebrati i funerali alle 16.00 nella chiesa di San Paolo in via Rossini.