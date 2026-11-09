Addio a Lidia Castellucci, aveva 101 anni: Assisi piange una donna speciale - Tuttoggi.info

La maestra che “sussurrava” ai cavalli se ne è andata ieri ad Assisi all’età di 101 anni. Lidia Castellucci marchigiana di origine (vedova Carfagna, il marito Tino imprenditore agricolo e allevatore di cavalli, per anni maestro di campo alla Giostra della Quintana di Foligno) da tutti conosciuta e apprezzata storica maestra elementare di Assisi e madre degli imprenditori e sportivi Sandro e Sergio Carfagna lascia un segno indelebile nella comunità assisana e non solo, per l’esempio di rettitudine, bontà d’animo e dedizione verso il prossimo.

Proprio lo scorso anno a marzo in occasione del compleanno dei 100 anni festeggiato al Ristorante Carfagna di Assisi con la partecipazione di familiari, ex alunni di Tordandrea, della presidente della regione, Stefania Proietti, del sindaco Valter Stoppini e di altre autorità locali si rese protagonista di un bellissimo gesto di umanità ed altruismo. Aveva espresso il desiderio di non ricevere regali personali. Al contrario, chiese che eventuali offerte fossero destinate a una causa benefica. La generosità degli oltre 120 partecipanti si era concretizzata in una raccolta fondi a favore di un’associazione di Assisi impegnata nell’aiuto ai bambini bisognosi. Molto amata come maestra di diverse generazioni a Tordandrea e Assisi, era nota anche per la scrittura e per essere stata protagonista di un libro-intervista realizzato da Gilberto Scalabrini, dedicato alla sua vita (“La signora maestra. Lidia Castellucci, la storia di un mito”). Anche la scuderia del figlio Sergio e i cavalli sono sempre stati però la sua passione e ragione di vita che ha condiviso da sempre con il compianto padre francescano, Danilo Reverberi, amico di famiglia, vero e proprio esperto, ‘supervisore’ della prestigiosa attività nell’ippica, nel trotto in particolare, coronata da tanti successi, non ultima la nascita della cavallina bianca ‘Via Lattea’ che amava tanto. E poi tante altre giornate scandite dalla nascita di puledri ed eventi negli ippodromi nazionali come quella volta a Cesena qualche anno fa quando Lidia è scesa in pista con il figlio Sergio a premiare il top driver, Enrico Bellei, vincitore della corsa dedicata all’allevamento di Assisi inserita nella serata estiva che il comune di Città di Castello e la Mostra Nazionale del Cavallo organizzano ogni estate per celebrare una amicizia fra altotevere e valle del savio all’insegna dei cavalli.

Profondo cordoglio in queste ore e vicinanza alla famiglia e’ stato espresso a vari livelli istituzionali dalla presidente della regione, Stefania Proietti, dal sindaco di Assisi, Valter Stoppini e dal sindaco di Città di Castello, Luca Secondi ( il figlio Sergio Carfagna ha ricoperto per anni il ruolo di consigliere all’interno della mostra nazionale del cavallo) e dal presidente della mostra del cavallo, Federico Cavargini. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 ad Assisi presso Abbazia San Pietro.