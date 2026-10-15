ADD-art torna ad ArtVerona e conquista il Premio Casarini con Olga Lepri - Tuttoggi.info

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ADD-art torna ad ArtVerona e conquista il Premio Casarini con Olga Lepri

Redazione

ADD-art torna ad ArtVerona e conquista il Premio Casarini con Olga Lepri

Quindici anni dopo l’esordio in fiera, la galleria di Spoleto celebra il ritorno con un riconoscimento alla giovane pittura contemporanea con il lavoro di Olga Lepri. Ilaria Pennoni finalista al Premio Dowedo-Namec.
Gio, 15/10/2026 - 15:03

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Un ritorno premiato per ADD-art alla 21ª edizione di ArtVerona, svoltasi dal 9 all’11 ottobre. Dopo quattro anni di assenza, la galleria spoletina ha ritrovato la fiera in cui ha mosso i primi passi, ottenendo con Olga Lepri il Premio Casarini Due Torri Hotel, dedicato alla pittura under 40. Un riconoscimento che si affianca alla selezione di Ilaria Pennoni tra i finalisti del Premio Dowedo-Namec e conferma l’attenzione della galleria verso la ricerca delle nuove generazioni.

La partecipazione di quest’anno ha un significato particolare nella storia di ADD-art: proprio ad ArtVerona, quindici anni fa, nasceva il gruppo curatoriale diretto da Lorenzo Rossi e Alessia Vergari, inizialmente presente nella sezione Independents. Dal 2014, con il passaggio a galleria, ADD-art è entrata nella main section, diventando una presenza costante fino al 2022. Un percorso che ha attraversato le direzioni di Andrea Bruciati, Adriana Polveroni e Stefano Raimondi, per ritrovare oggi la manifestazione sotto la guida di Laura Lamonea.

Dal 2022 la galleria ha concentrato il proprio impegno su un importante progetto di valorizzazione dell’arte contemporanea e del territorio, sviluppato nello spazio storico di Palazzo Due Mondi a Spoleto, insieme all’associazione Fish&Chic. Un programma vivace di mostre e iniziative, costruito attorno alle interferenze tra ambiti disciplinari diversi e al dialogo con la città, che ha accompagnato e ampliato la ricerca di ADD-art.

Il ritorno a Verona è stato segnato dal premio assegnato all’opera “BIAS” di Olga Lepri, acquisita per la collezione del Due Torri Hotel. La cerimonia si è svolta sabato 10 ottobre nella prestigiosa sede dell’albergo veronese. La giuria, composta dai collezionisti Andrea Boghi e Giovanna Marianacci, da Silvano De Rosa, direttore del gruppo Duetorrihotels Verona, e da Franco Vanetti, general manager del gruppo, ha riconosciuto nella ricerca dell’artista una voce matura e originale della giovane pittura contemporanea:

«Attraverso una raffinata padronanza tecnica che unisce l’uso dell’inchiostro e della pittura a olio, l’artista esplora la superficie della tela come uno spazio liminale, un territorio di confine tra figurazione e astrazione, percezione corporea e dimensione onirica», si legge nella motivazione. «Nella sua opera, la stratificazione cromatica e la fluidità delle forme organiche evocano una profonda indagine sulle distorsioni della percezione e sulla vulnerabilità della carne, traducendo stati psicologici complessi in visioni di straordinaria intensità poetica».

La giuria ha inoltre sottolineato la capacità di Lepri di concepire la pittura come un’esperienza immersiva e sensoriale, capace di ridefinire lo spazio e di instaurare un dialogo ideale con l’eredità di Pino Casarini, maestro del Novecento che ha intrecciato pittura, narrazione e architettura.

Il riconoscimento prosegue un percorso già accolto con notevole interesse a Spoleto, dove nel 2025 Olga Lepri era stata protagonista, insieme a Benedetta Galli, di una doppia personale a Palazzo Due Mondi.

Accanto a Lepri, ADD-art ha presentato ad ArtVerona le opere di Andrea Ceddia, Alessandra Baldoni e Ilaria Pennoni. Particolare attenzione ha ricevuto il lavoro di quest’ultima, selezionata tra i finalisti del Premio Dowedo-Namec: nei suoi assemblaggi, oggetti quotidiani incontrano elementi zoomorfi in ceramica realizzati dall’artista umbra, dando vita ad accostamenti insoliti che mettono in discussione la funzione degli oggetti e le abitudini dello sguardo.

Per ADD-art, questa partecipazione rinnova il legame con la fiera che ne ha accompagnato la nascita e porta sulla scena nazionale il lavoro di ricerca e promozione dell’arte contemporanea sviluppato a Spoleto.


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