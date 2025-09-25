Ad Assisi grande festa per il 4 ottobre: per San Francesco anche Meloni e Giuli | Il programma degli eventi - Tuttoggi.info

Celebrazioni religiose, momenti riflessione, ma anche eventi culturali, mostre, spettacoli, un festival dedicato al rapporto tra uomo in Italia nel mondo messaggio francescano. È tutto pronto ad Assisi per le celebrazioni nazionali 2025 in onore di San Francesco, patrono d’ltalia. Un programma ricco di iniziative, presentato oggi a palazzo Donini da Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, insieme a Emanuele, Imprudente, vice presidente delľ’Abruzzo, regione che quest’anno donerà l’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo, Ersilia Lancia, assessore al turismo del Comune dell’Aquila, Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia, rappresentanti delle Famiglie Francescane di Assisi (fra Luca Di Pasquale, vice responsabile peri Centenari Francescani dei Frati Minori di Umbria Sardegna e Andrea Rossi, addetto stampa del Sacro Convento, che ha portato un messaggio del custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni), don Giovanni Zampa, vicario generale della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno.

Si tratta di una ricorrenza non solo religiosa ma anche civile, che coinvolge tutta la comunità, con al centro la figura di Francesco, come racconta anche la nuova grafica del manifesto ufficiale delle celebrazioni, che propone la prima immagine del Santo ad Assisi – giunta noi attraverso ritratto realizzato dal Cimabue nella Basilica inferiore, fra il 1285 e il 1288 – che sembra uscire dallaffresco per dialogare, ieri come oggi, con la città serafica e il mondo.

Il clou sarà il 3e il 4 ottobre, con i grandi festeggiamenti che proietteranno Assisi e l’Umbria verso l’ottavo centenario della morte del Santo nel 2026, evento storico che interesserà tutto Paese, considerata anche l’imminente definitiva approvazione della legge che fa tornare il giorno diSan Francesco festa nazionale. Le iniziative del 4 ottobre 2025 saranno seguite in diretta RAI ed è annunciata anche la presenza di membri del Governo; ci saranno la premier Giorgia Meloni e del ministro Alessandro Giuli.

Protagonista delle celebrazioni sarà quest’anno la Regione Abruzzo che, oltre ad offrire l’olio e altri doni, promuoverà una serie di eventi culturali e parteciperà con circa 80 delegazioni comunali e oltre 2mila pellegrini. E sono migliaia, da tutta Italia e dall’estero, i fedeli, i visitatori e i turisti attesi ad Assisi in questi giorni di festa, che vedono la città serafica al centro del mondo, come capitale di pace, dialogo, coesione e speranza, nel segno di San FrancescoIl programma completo delle celebrazioni francescane e su www.visit-assisi.it, sito ufficiale d’informazione turistica della città di Assisi.

LE INIZIATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE

Il 3 ottobre prossimo, giorno in cui si ricorda il cosiddetto transito di Francesco, che morì accanto alla Santa Maria degli Angeli. Sono previste celebrazioni religiose, ma anche momenti di riflessione sulle Porziuncola in questa stessa data del 1226, tutte le principali iniziative si svolgeranno nella Basilica di donne di oggi come testimoni di fede, speranza e carità, attraverso la figura di Frate Jacopa, Giacoma de Settesoli, nobildonna romana, cara amica del Poverello di Assisi, a lui vicina anche in punto di morte. In suo onore, alle ore 9.30, verrà assegnato il riconoscimento “Rosa d’Argento 2025” ad Adele Previtali, insegnante abruzzese, che ha aperto la propria casa a giovani con difficoltà. Alle ore 15.00. nel Santuario della Spogliazione, il ricordo degli ultimi momenti di vita di Francesco con l’accoglienza dei vescovi e della regione ecclesiastica dell’Abruzzo, da parte di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno. Alle ore 18.00 la solenne commemorazione “Nel transito di San Francesco”, presieduta da mons. Emidio Cipollone vicepresidente della Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, assistito dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, presenti anche vescovo di Assisi, ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Un momento molto sentito, che prevede anche offerte di doni da parte del sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e la presenza di autorità e pellegrini abruzzesi, che entreranno in chiesa sfilando in corteo civile con Gonfaloni delle varie città presenti, insieme a istituzioni umbre. Alle 19.00 davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, staffetta in memoria di Papa Francesco con l’arrivo di camminatori sulla Via di Francesco promossa da Unpli di Umbria, Lazio e nazionale. Alle 20.30, in Piazza del Comune, festa per l’accoglienza degli ospiti dell’Abruzzo: un momento di condivisione e convivialità con Balestrieri, Sbandieratori, Calendimaggio di Assisi e gruppi storici e folcloristici abruzzesi.Il 4 ottobre, giorno della festa qli eventi inizieranno alle ore 8.00 nel Palazzo Comunale con lincontro tra autorità e delegazioni abruzzesi e la città di Assisi. cittadino dell’Aquila Pierluigi Biondi, e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Alle 9.00 sindaco Valter Stoppini accoglierà il primo autorità dell’Umbria corteo civile partirà verso la Basilica di San Francesco. con i Gonfaloni e isindaci abruzzesi tutte le dell’Abruzzo presenti Parteciperanno anche figuranti dell’Ente Calendimaggio alunni delle scuole di Assisi. Alle ore 10.00. nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, in diretta RAI, si terrà la solenne celebrazione di San Francesco. patrono d’Italia La cerimonia sarà presieduta da mons. Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo – Molise con il cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi con i ministroi generali provinciali delle Famiglie Francescane. Il rito prevede l’accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia, da parte del sindaco dell’Aquila, con l’olio offerto dall’Abruzzo. Alle 11.30. sempre in diretta RAI, dalla Loggia del Sacro Convento di San Francesco,ci saranno il saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, frate Carlos Alberto Trovarell, i messaggi istituzionali alltalia e i saluti delle autorità civilli e religiose, con l’atteso annuncio di chi donerà lolio nel 2026, anno speciale, con celebrazioni ed eventi altrettanto straordinari. Alle 11.45, nella piazza inferiore della Basilica, staffetta in memoria di Papa Francesco con l’arrivo di camminatori sulla Via di Francesco, promossa da Unpli di Umbria, Lazio e nazionale.

Tanti gli eventi collaterali promossi ad Assisi, nell’ambito delle festività francescane 2025, quest’anno ancora più ampie, con il coinvolgimento di tante realtà del territorio e non solo. Il 23 settembre è stata inaugurata la mostra fotografica “Cammini e sentieri di Sicilia”, organizzata a palazzo Monte Frumentario dalla Regione Siciliana, che nel 2024 donò l’olio per la lampada votiva e che quest’anno ha voluto offre un’iniziativa che unisce bellezza e spirito francescano”. Il 27 settembre, alle 17.00, nella Sala della Concliazione, sarà conferita ‘onorificenza di Benemerito della Città di Assisi” alla memoria di don Cesare Provenzi, parroco della cattedrale assisana scomparso prematuramente un anno fa, che ha attualizzato nella comunità locale il messaggio di San Francesco, facendosi accanto agli uitimi ai più deboli. Alle ore 19,30, nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, “Incontro fraterno”: momento di festa e aggregazione, con degustazioni di prodotti tipici del territorio e intrattenimento musicale. L’evento e a cura del Sacro Convento di Assisi, in collaborazione con Pro Loco di Rivotorto.Il 28 settembre, alle 16.00, a Santa Maria degli Angeti (Palazzo Capitano del Perdono) apertura della mostra “Omaggio a San Francesco”, collettiva di pittura e oggetti di artigianato artistico. Il 30 settembre, alle 17.00, in Piazza del Comune, inaugurazione delle mostre fotografiche “Omaggio all’Abruzzo”, con L’Aquila capitale della cultura italiana 2026 e La Perdonanza celestiniana, a cura del Comune di L’Aquila; Obiettivo Celestino, e dell’Accademia Sulmonese di Fotografia.

Il 1* ottobre, alle ore 19.30, nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, l’incontro fraterno organizzato dal Sacro Convento di Assisi, in collaborazione con Ente Calendimaggio, con degustazioni e musica. Il 2 ottobre alle ore 16.30, in Sala Ex Pinacoteca, consegna del premio alle 18.45, incontro “II volontariato come dono” con testimonianze Francesco Dattini 2025 alla Pro Loco della Regione Abruzzo vincitrice dell’importante riconoscimento valore sociale; alle 21.00. nella Basilica di San Francesco il concerto “Francesco è vivo”, a cura della Cappella Musicale della Basiica stessa, con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Il 5 ottobre, il centro storico di Assisi ospiterà la tradizionale “Fiera di San Francesco”, con prodotti tipici e artigianali L’8 e il 9 Creature, ottobre la prima edizione del Festival delle Creature: nell’ottavo centenario del Cantico delle primo poema in lingua italiana scritto da Francesco d’Assisi nel 1225, un evento culturale che affronta il tema dell’armonia tra uomo e natura. Un laboratorio di pensiero e azione, che proporrà filosofia, delle istituzioni e della cultura, che indagheranno con approccio multidisciplinare, il rapporto tra confronti e dibattiti itra esponenti della comunità scientifica. delle istituzioni, del mondo dell’attivismo, della il Comune di Assisi e con il patrocinio della Regione Umbria umanità e altri animali. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Palindroma APS, in collaborazione con il Comune di Assisi.

Il 10 e l’11 ottobre festeggiamenti per 50esimo anniversario degli Sbandieratori di Assisi, che da mezzo secolo girano il mondo promuovendo i valori francescani di pace, gioia e fraternità: presentazione di un libro una mostra fotografica e grande spettacolo itinerante.

ASSISI CITTÀ DI PACE, DIALOGO E SPERANZA

Accanto agli eventi nel programma ufficiale delle celebrazioni francescane, sono tante le manifestazioni previste nella città serafica in questi giorni all’insegna della pace, del dialogo e della speranza. A cominciare dalla Marcia per la Pace Perugia-Assisi il 12 ottobre, a cui parteciperà anche Maher Nicola Canawati, sindaco di Betlemme, città gemellata con Assisi dal 1989. L’adesione è arrivata su invito del primo cittadino di Assisi, dopo una serie di contatti telefonici, finalizzati a promuovere forme di supporto concreto alla popolazione locale martoriata dalla guerra. Fra il10 e il 12 ottobre è, inoltre prevista, Ila manifestazione “”I| fuoco della pace”: in piazza del Comune verra acceso un grande fuoco, alimentato 24 ore su 24, giorno e notte, attorno al quale sono previsti momenti di riflessione, testimonianze, condivisione e preghiera per invocare da Assisi la pace nel mondo. Chiunque può contribuire portando il proprio pezzo di legno da ardere e il proprio appello di pace L’iniziativa – con il patrocinio del Comune di Assisi e della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno – è promossa da Pro Civitate Christiana, Movimento dei Focolari, Fraternità Evangel Gaudium e Agesci. L’obiettivo è “rispondere al fuoco della guerra con il fuoco della pace”, accendendo la a speranza.