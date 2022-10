Ad Assisi è il giorno della fiera di San Francesco: tanti ambulanti e clienti - Tuttoggi

Oggi la coda laica di due giorni di celebrazioni che hanno visto in città Mattarella e tre ministri e un imponente spiegamento delle forze

Le celebrazioni francescane si chiudono oggi con la grande fiera di San Francesco e con la tombola dell’Aucc, coda laica di una due giorni di celebrazioni religiose che hanno visto in città la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tre ministri (Giovannini, Lamorgese e Garavaglia) dell’esecutivo uscente. (Continua dopo la gallery)

Circa un centinaio di commercianti ambulanti della fiera di San Francesco sparsi fino a stasera alle 20 tra Piazza del Comune, Corso Mazzini, Piazza Santa Chiara, Borgo Aretino, via San Gabriele dell’Addolorata e via Alessi; presenti operatori del settore alimentare, e non alimentare, produttori ortofrutticoli, artigianato, giocattoli, prodotti tipici, bigiotteria, fiori e animali domestici, libri; presenti anche tanti acquirenti, favoriti anche dalla bella giornata. In serata la tombola benefica.



Intanto la Questura ricorda il grande spiegamento di forze dell’ordine per l’importante dispositivo di sicurezza. I servizi, diretti da un primo dirigente della polizia di Stato, coadiuvato da altri 11 funzionari della Questura, hanno visto impiegati diversi operatori, tra cui gli artificieri di polizia e carabinieri, cinofili antiesplosivo, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia locale e provinciale, polizia scientifica Digos. Importante è stato anche il contributo della polizia stradale e ferroviaria, oltreché degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. Presenti anche le unità operative di pronto intervento e le aliquote di pronto intervento.