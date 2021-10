Acquista su Amazon a spese della ex, denunciato

L'ex fidanzata aveva presentato una denuncia ai carabinieri: l'uomo continuava a pagare utilizzando l'account dove era registrata la carta di credito di lei

Acquista su Amazon a spese della ex. Un giovane, originario del Sudamerica, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Perugia.

I militari hanno trovato riscontri nel racconta fatto dalla ex fidanzata del giovane, la quale aveva denunciato che quando i due convivevano, lui aveva inserito i dati della carta di credito della donna in un suo account Amazon. Da quale ha poi effettuato quattro acquisti, pagati sempre con la carta di credito della donna, anche dopo che i due si erano lasciati.

In questo modo il ragazzo, sempre in ipotesi, pienamente cosciente dell’indebito utilizzo, avrebbe continuato ad utilizzare la carta di credito, all’insaputa dell’ex compagna, per il pagamento di rette mensili da onorare per altri, personali impegni economici.

Il giovane è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà.