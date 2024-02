Acquasparta, al via i cantieri per la riqualificazione del centro storico - Tuttoggi.info

"Le attività commerciali crescono di giorno in giorno: a distanza di cinque anni non c’è più un locale libero per aprire una nuova attività lungo il corso”

Sono una decina, fra pubblici e privati, i cantieri aperti nel centro storico di Acquasparta.

Sono partiti, nello specifico, i lavori di pavimentazione a Corso dei Lincei, Corso Umberto Primo e via Stelluti. Avviati, inoltre, il recupero di Palazzo Cesi con il teatro all’aperto, il recupero di Casa Biagetti per edilizia residenziale destinata a giovani coppie, la rigenerazione del parco giochi di via Roma.

“La presenza di tanti lavoratori in città è veicolo di indotto per gli esercizi pubblici e motivo di soddisfazione per tutta l’amministrazione, che vede realizzarsi alcuni importanti progetti portati avanti durante questo mandato”, dichiara il sindaco di Acquasparta, Giovanni Montani.



“I soli cantieri pubblici movimentano oltre due milioni di euro di fondi reperiti dal Comune grazie alla partecipazione a bandi pubblici. Le attività commerciali crescono di giorno in giorno: a distanza di cinque anni non c’è più un locale libero per aprire una nuova attività lungo il corso”, conclude il sindaco.