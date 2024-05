Acli Perugia, domenica la quinta edizione di PicNic - Tuttoggi.info

ACLI Perugia PicNic, giornata per famiglie e non solo, su sani stili di vita, sostenibilità, ambiente…

Torna la 5° edizione di Perugia PicNic, ovvero l’evento dedicato a famiglie e cittadini di ogni età con cui si tenta di diffondere la cultura della sostenibilità, attraverso sani stili di vita, il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. L’appuntamento è per domenica 26 maggio. L’iniziativa è promossa dalle Acli provinciali di Perugia ed ospitata all’interno del Parco agrosolidale urbano di Perugia, un’area di 22 ettari ubicata a Montemorcino, dove sono in programma tanti laboratori e le attività ludico ricreative per i bambini; ma non solo, poichè l’iniziativa è rivolta a famiglie, giovani e cittadini di ogni età. Sono previste attività laboratoriali e attività ludico ricreative per i bambini (orti didattici, letture open air, laboratori del riciclo, giochi e attività organizzate all’aria aperta..), mentre per genitori, giovani e adulti, oltre ad attività motorie, percorsi a piedi alla scoperta di erbe spontanee, laboratori di orticultura e gardening urbano. È un evento “zero plastica” per cui è consigliato non portare bottiglie o altri materiali usa e getta. L’acqua sarà distribuita gratuitamente da Umbria Acque mentre il pranzo potrà essere consumato utilizzando il Kit Biodegradabile. Saranno presenti punti ristoro.









Luogo: via sicilia, 57, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA